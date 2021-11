Ten v současné době není smluvně vázán v žádném klubu profesionálního hokeje. Za ještě bude ve své bohaté kariéře někde pokračovat, zatím neví. „Nějaké týmy z profesionálních lig mě kontaktovaly už na začátku sezony. I teď se ještě někdo ozval. Už dopředu jsem ale říkal, že to pro mě musí dávat nějaký smysl,“ přiznal Vampola.

Ve Žďáře se domluvil na měsíčním hostování. Zda ještě dres Plamenů oblékne, ovšem není jasné.

„To bych si v Praze musel jít občas s kamarády zahrát. Ten jeden zápas člověk odjezdí, ale druhá liga má svoji kvalitu a nechci být na ledě jen do počtu,“ neskrýval.

A jak zapadl do kabiny Plamenů? „Musím říci, že ve Žďáře je super parta. Bylo to pro mě příjemné, nálada v týmu je výborná. Na ledě jsem se pak trošku rozdýchával, ale užil jsem si to. Kluci mě vzali a bylo to fajn, po zápase jsme si dali pivko a tataráček, moc jsem si to užil,“ lebedil si.

Oproti profesionálnímu hokeji šlo pro něj o vítanou změnu. „Je to něco úplně jiného, užil jsem si to. Člověk přijde do kabiny, kde kluci mají hokej rádi, hrají ho jen za pivo a párek. Jsem rád, že jsem se mezi ně mohl zařadit. Tady je to zcela upřímné a obyčejné, jiné oproti profesionálnímu hokeji. Byla to pro mě příjemná změna,“ pochvaloval si po utkání Vampola.