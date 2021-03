Byla to pro vás zatím nejsložitější sezona?

Tak to určitě ano. Obecně, z pohledu Horácké Slavie, ten minulý rok bude v rámci její historie jeden z nejtěžších, které klub kdy zažil.

Co bylo nejtěžší?

Byly to ty tragické události, co nastaly. Ať už to byla první část kovidu, pak úmrtí Radka Nováka, druhá vlna kovidu, onemocnění pana Mejzlíka. Prostě se to všechno nasčítalo dohromady.

Na začátku nové sezony pár hráčů skončilo. Nebál jste se, že by to mohlo tým hodně ovlivnit?

Abych řekl pravdu, ono to mělo nějaké dvě fáze. Ta první byla kolem první poloviny října, kdy byl klub psychicky v troskách. Ale od druhé půlky října a od listopadu jsme si sedli, vedení, trenéři, mužstvo a něco si řekli. Jak se začalo hrát, věřil jsem tomu, že se to rozjede. Všechny tyhle události vedly k tomu, že se tady v klubu všichni semkli.

Tým převzali Jaroslav Barvíř a David Dolníček. Doufal jste, že na tuto nabídku kývnou, nebo jste měl připravenou i jinou variantu?

Variant bylo více, ale vyšla hned ta první. Pan Barvíř pokračovat chtěl, ale na rovinu říkám, že také uvažoval o konci, protože toho na něj bylo také hodně. S Davidem Dolníčkem se známe od jeho mládí. Věděl jsem, že chce pracovat v klubu. A tenhle jeho krok a rozhodnutí, které učinil, nám strašně moc pomohl.

Oba trenéři to zvládli s velkým přehledem, vidíte to také tak?

Myslím, že to zvládli fantasticky. Ještě s nimi budeme mít sezení, ale jim i hráčům jsem byl za odvedenou práci poděkovat. Děkoval i David Dolníček, že to byla pro něj životní zkušenost. On vlastně nevedl ani dorostenecké ani juniorské mužstvo, a hned začal u áčka. I z tohoto pohledu mu patří velký obdiv.

Takoví srdcaři, to je k nezaplacení…

Jednak jsou to srdcaři, a jednak přesně na tom chceme stavět. Všichni jsme spjatí s klubem. Není tu člověk, který by byl mimo okruh Horácké Slavie. Tak se i prezentujeme. Nebudeme brát k áčku trenéry, kteří nejsou historicky spjatí s klubem.

Dá se říci, že hráči pochopili jejich filozofii a díky tomu přišly i výsledky? Věřil jste v úspěšnou sezonu?

My sezonu hodnotíme jako úspěšnou. Nějaký cíl jsme si dali, a ten jsme splnili. Ale samozřejmě, že v play-off jsme chtěli dojít co nejdál.

Ovšem to se nevydařilo. Co podle vás rozhodlo o vyřazení?

My si do konce ledna řekli, jak a s kým to chceme hrát. Bohužel ale přišla zranění a do posledního zápasu v březnu nás neopouštěla. To mužstvo dohrávalo na krev. Kádr byl tak zničený, že kluci už nemohli. Ale po tom, co jsme prožili, to v žádném případě zklamání nebylo. Navíc se nám potvrdily některé věci, které potřebujeme zlepšit.

Jaké třeba?

Víme v rámci sestavy, kde nás tlačí bota. Když to zjednoduším, nejde to hrát na jeden útok a v případě, že chcete v play-off uspět, musí být větší šíře kádru. A i když jsme to věděli, nechtěli jsme se v průběhu sezony pouštět do nějakých dobrodružství.

Rozhodli jste se vsadit na pár zkušených hráčů, ke kterým jste přidali šikovné mladíky. Ukázala vám tato sezona, že je to správná cesta?

Myslím si, že k tomu by měla sloužit první liga. Dávat šanci mladým klukům. A my jasně říkáme, že nenabízíme žádné luxusní platové podmínky, ale nabízíme tréninkový i herní prostor. A také chuť s hráči pracovat. Troufnu si říci, že díky tomu spousta mladých hráčů pokračuje v kariéře. Třeba Michal Furch by možná už nehrál, nebo Radim Ferda. Musí to být ale vzájemné. Musí chtít klub i samotný hráč. Pak to může fungovat.

Už máte jasno, jak by měl vypadat realizační tým pro příští sezonu?

Určité jasno mám, ale ještě se na tom pracujeme. Jsou nějaké varianty a každopádně současná dvojice nemůže pokračovat z důvodu toho, že nemá trenérskou licenci. Ale máme zájem na tom, aby u týmu oba zůstali.

Kádr určitě také řešíte. Jak to vypadá v tomto směru?

Máme vyřešené brankáře. Pavel Jekel i Honza Mičán pokračují. Máme i základ obranných řad, a podepsanou osu útoku. Šťovíček, Bittner, Psota, Nedvídek, Vodný, Krliš, Ferda a Michálek zůstávají. Takže ta osa je pohromadě, z toho mám radost. Většina měla platné smlouvy, nebo jsme uplatnili opci.

Je již jasné, že někdo pokračovat nebude?

Rozloučili jsme se s Karlem Nedbalem, který se vrací do mateřských Pardubic. Ale rozešli jsme se ve velice dobrém.

A ostatní hráči?

S těmi budeme jednat a určitě ještě budeme chtít doplnit nějaká jména do útoku i obrany.