Gratuluji k prvenství. Podle mého by ale ke zlaté tečce sezóny patřil pokus o postup do vyšší soutěže. Proč jste si nepodali přihlášku do kvalifikace o druhou ligu? Děkuji za gratulaci. Takhle se to dohodlo na aktivu klubů před sezónou. My jsme z něj sice vloni byli omluvení, ale abych byl spravedlivý, musím říct, že ještě z toho aktivu mi volali, jestli bychom kvalifikaci v případě vítězství případně chtěli hrát. Řekl jsem, že ne, protože ten systém soutěže by to celý kvůli tomu rozložilo a my ani v tu dobu na druhou ligu neměli finance a nebyli jsme připraveni. Nebylo by to zodpovědné.

Tomu nerozumím…

Kdybychom my, nebo třeba Pelhřimov, či Moravské Budějovice, řekli, že chceme hrát kvalifikaci, kluby, co nechtějí hrát dvakrát týdně, by to vystavilo problémům. Krajský svaz by totiž musel soutěž nastavit tak, aby se dohrála do určitého data vzhledem k termínům kvalifikace a hrát dvakrát týdně by se prostě muselo.

Ale takhle je to i v jiných krajích, ne?

V Pardubickém a Královéhradeckém ano. To, co teď řeknu, není myšleno proti nikomu nějak zle. Já si vážím všech klubů v kraji i všech lidí, kteří hokej v klubech dělají, každý to má nastaveno jinak. Ale hodně lidem by vadilo a neměli by nás rádi, že musí hrát právě kvůli nám dvakrát týdně. My bychom si však tohle ohromně přáli. A to je také hlavní důvod, proč chceme jít do společné soutěže Pardubického a Královéhradeckého kraje. Hrát více zápasů. Fanoušci budou spokojeni, v Chotěboři by byl každý týden hokej. Tak jako vždy byl v minulosti.

Jenže to podle stávající hokejové legislativy asi není příliš reálné.

Jasně. My jsme dávali žádost před třemi lety, a letos znovu již v lednu o možnost návratu do Pardubického kraje. Pokaždé nám to ale zamítli. Argumentem údajně je to, že kdyby to povolili nám, mohly by žádat o přesun i další kluby. Upřímně. Nevím, jestli by ještě někdo další chtěl jít a má zájem jít hrát do jiného kraje. Třeba ale ano. Ať to na aktivu klubů devatenáctého dubna řeknou. My se tím nikdy netajili.

Více zápasů, jiný kraj… Neznamenalo by to vyšší finanční náročnost pro váš klub? Sám jste před chvílí zmínil, že jste přihlášku do baráže nedávali i kvůli chybějícím financím.

Ano, ale pouze kvůli chybějícím financím na druhou ligu. Ne na krajskou ligu, tu vždy před začátkem sezóny máme pokrytou. V období, kdy se řeší případná účast vítěze v kvalifikaci o druhou ligu a máte se rozhodnout, je to hodně těžké. V tu dobu opravdu finance na vyšší soutěž nemáte, ale zároveň také nevíte, co se stane během sezóny. Situace ohledně financí se najednou může změnit. Když sháníme peníze od sponzorů a snažíme se je přesvědčit o podpoře našeho klubu, oni nám říkají: No jo, pane Ludvík, ale tohle není ten produkt, který nás naplňuje. Já jsem tady byl zvyklý chodit na hokej každý týden, hrálo se ve středu nebo v neděli. A vy teď hrajete doma jednou za dva týdny, o osm deset zápasů v sezoně méně. To jsou argumenty, které slýchám velmi často. To samé fanoušci. Takže když nás nechtějí pustit, nám potom zbývají pouze dvě možnosti. Doufat, že se na Vysočině něco změní a bude se hrát víc. Nebo se sportovní cestou dostat o soutěž nahoru.

Už začínám chápat tu vaši urputnou snahu o přechod do jiného kraje.

Víte, my se tady přitom nebavíme jen o sponzorech. Ale také o ztrátě z příjmů ze vstupného po třech letech na Vysočině. Nebo podpoře od města, která je přitom skvělá. Ale i provoz zimáku provozovatele něco stojí, led se dělá někdy od půlky srpna, či od září. A my tu potom posloucháme, že hrajeme pouze jednou týdně. A to nemluvím o dalších věcech, jako je výstroj a materiál pro hráče, rozhodčí, autobusy. Proto hledáme ideální možnosti, jakou soutěží přilákat nové partnery a mít všem co nabídnout.

Má pro vás tato situace řešení? Neusmířil vás ani triumf v soutěži?

Jakákoliv změna soutěže musí vyjít z krajského svazu. Jenže na aktivu klubů to probíhá tak, že se nedomluvíte. Jsou tam možná některé kluby, které by nyní v další sezóně kvalifikaci chtěly hrát. A nevadilo by jim hrát dvakrát týdně v modelu středa/neděle, případně pátek/neděle. Jenže taková vůle není u většiny klubů. Aktiv klubů většinou probíhá tak, že pánové z výkonného výboru řeknou: Domluvte se tady mezi sebou, my vám vyhovíme a soutěž uděláme. Takhle to ale podle mě nelze.

Odhaduji, že domluva mezi jedenácti kluby na jakékoliv razantní změně je těžká.

Taková domluva v podstatě není možná. Vždy když jsme přijeli na aktiv v Pardubicích, nebo na jaře 2021 na představení soutěže Východočeská liga (Pardubický a Královéhradecký kraj), představili nám soutěž a mělo to hlavu a patu. Maximálně řekli: Tady jsou dva návrhy, vyberte si. Samozřejmě, pak se tam dohodnou třeba nějaké výměny, tak to chodí všude. Ale přece nikdo nemůže nechat rozhodování na vůli jedenácti klubů… A znovu zdůrazňuji, že to není nic proti Vysočině. Pouze popisuji realitu.

Z historie HC Chotěboř

vítěz Krajské ligy mužů Vysočina 2024

První utkání v Chotěboři: 8. 1. 1933

Samostatný hokejový klub: od r. 1966

Předchozí triumf: 2005 (Pardubický kraj)

Vyšší soutěž: do konce sezóny 2011/2012 účastník druhé ligy

Předchozí krajské finále: 2014 prohra se Světlou nad Sázavou (Pardubický kraj)

Ale možností vyhnout se podobnému dohadování by byl právě zmíněný postup do vyšší soutěže. Podáte si na příští rok přihlášku do kvalifikace?

Předběžně preventivně říkám ano. Přitom nechci, aby to znělo nějak nabubřele, či neuctivě k ostatním klubům. Připomeňme si, že letos nás porazily Velká Bíteš nebo v době vzájemného zápasu poslední či předposlední Náměšť. Problémy jsme měli i s dalšími soupeři. Opravdu se nedá říci, tenhle klub je v soutěži slabý, tento je dobrý. Je to sport a na ledě rozhoduje, jak se to komu v ten daný moment sejde. Vím, že všude dělají hokej, jak nejlépe umí. Jen má prostě každý jinou metu, která je pro něj maximem.

Trošku hořké povídání na to, že spolu mluvíme jen pár dní po vítězství v krajské lize.

Když už jsme se bavili o penězích, musím zmínit také jednu věc, která mě velmi překvapila. My jsme po tom třetím finálovém utkání dostali šek na padesát tisíc korun. Bylo to fakt příjemné. Už nám to i někteří fanoušci připomněli. I já říkám, je to hezké. Ale podpora na všech úrovních – od NSA, ČSLH, KSLH a kraje je na tuto soutěž naprosto nulová a přesto o vás KSLH rozhodne na základě článku v řádech. Na krajské úrovni by dle mého názoru mělo každé mužstvo mít možnost přihlásit se kam chce. Krajské ligy mužů by měly být otevřené se vším všudy. Ať si každý vybere nějaký nabízený produkt. Až budou klubům na tuto soutěž finančně přispívat, tak jako je to v současné době ve druhé lize, potom ať si rozhodují, kde to budete muset hrát.

Sezónu jste přitom nerozjeli kdovíjak excelentně. Až někdy na přelomu roků jste se pořádně rozjeli. Čím to bylo?

Kluci tady do jara 2021 byli zvyklí jít v úterý na trénink, ve středu hrát zápas, v pátek znovu trénink a v neděli další utkání. Jenže na Vysočině se hraje jen o víkendech. My jsme tedy v pondělí měli dobrovolné tréninky, na které chodilo osm až deset lidí. I na úterní tréninky se dost hráčů omlouvalo. Až v pátek se kluci sešli v dobrém obsazení. Protože o víkendu si chtěli jít zahrát zápas. Proto jsem pondělní tréninky zrušili. Po čase jsme jednou řekli: Takhle to dál nemůže v žádném případě dál fungovat. Sháněli jsme hráče, aby byla větší konkurence a na konci ledna jsme sehnali dva kluky. A najednou se to projevilo i na tréninkové účasti. Od konce ledna chodilo nějakých sedmnáct lidí plus brankáři. A všechno se to potom zúročilo v play-off. Samozřejmě ke všemu potřebujete i sportovní štěstí.

V play-off už to byla z vaší strany suverénní jízda.

Vyhráli jsme devět utkání z deseti. Kluci ukázali svoji sílu, nastříleli hodně gólů. První dva roky na Vysočině jsme byli v semifinále, teď jsme soutěž vyhráli. Pelhřimov i Moravské Budějovice, velice těžcí soupeři. Všem za letošní play-off moc děkuji.

Jak jste prožíval první okamžiky po třetím vítězství?

Doma by to bylo hezčí. (směje se) Ne, ne, ne, fakt jsme byli rádi, že to máme za sebou. Podívejte na Spartu. Takže zaplať Pán Bůh, že to dopadlo venku. I jinak to bylo pěkné. Přijeli jsme o půl druhý ráno…

Už chystáte příští sezónu?

Hned po finále jsem většině klukům říkal, že první přípravný blok bude zhruba od půlky května do konce června. Dvakrát týdně a nějaký fotbal k tomu. Dost se divili. (smích) Tak jim říkám: Uvědomte si jednu věc. Jestli nechcete být příští rok, s prominutím, za blbce, musíte se pořádně připravit. Všichni se na vás budou chtít vytáhnout. Třeba se vám to nelíbí, ale tak to zkrátka je i v tom kraji.