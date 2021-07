Z deseti zápasů jste do osmi nastoupil v základní sestavě a měl úspěšnost téměř devadesát procent. Byla tato bilance rozhodující pro další šanci pokračovat v NHL?

Už od začátku sezony jsem měl zprávy, že se mnou počítají dál. Věřím, že jsem během celé sezony naplnil jejich očekávání. Možnost startů v NHL byla pomyslným vrcholem. Zkouškou, že mohu obstát i na té nejvyšší úrovni.

Během sezony se Sharks nedařilo, a to včetně brankářů. Byla to tedy pro vás paradoxně šance, jak se dostat do branky?

Když se nedaří týmu, nemohou se ukázat ani individuality. Bohužel nám už to nejde dvě sezony a trochu se v tom plácáme. Věřím ale, že už v tom následujícím ročníku se zvedneme. Co se týká mě, situace v klubu mi do branky opravdu pomohla. Uklidňoval jsem se tím, že nemám co ztratit a naopak mohu hodně získat. Zanechal jsem snad dobrý dojem.

Čekal jste v průběhu sezony, že toho odchytáte tolik?

Těch zápasů bylo nakonec více, než jsem doufal. Když bylo rozhodnuto, že nevybojujeme play off, dostal jsem více prostoru. Kdyby mi někdo řekl na začátku sezony, že budu chytat deset zápasů, tak bych mu nevěřil. Samotné zápasy pak přicházely tak rychle, že jsme ani neměl čas o tom přemýšlet. Což upřímně bylo jen dobře.

Vy jste vloni chytal za tři týmy. Nejprve za extraligový Třinec, poté za San Jose Sharks a farmu San Jose Barracuda. To musela zajímavá a náročná sezona. Netoužíte přesto v příští sezoně po větší stabilitě?

Já za to byl rád, ale na této sezoně bych neměnil nic. Působení v Třinci mi určitě pomohlo. Už jen tím, že jsem si mohl hlavou odpočinout od Ameriky. V Třinci jsem si to maximálně užil a vzpomínám na to jen v dobrém. Do sezony jsme vstoupili devíti vítězstvími, na to se také jen tak nezapomíná. Nevadí mi ani v nejmenším, že jsem byl za sezonu ve třech týmech. Každý zápas se počítá a já byl hlavně rád, že se hraje.

Agent o kontraktu

"Pepa Kořenář si svými výkony o nový kontrakt hlasitě řekl. Obě strany měly o spolupráci zájem, pro Pepu bylo jednoznačným cílem setrvání v zámoří. V momentě doběhnutí nováčkovského kontraktu nastává vždy poměrně složité jednání, po předložení kvalifikační nabídky nemají mladí hráči příliš variant. O to více si cením, ze se nám podařilo dohodnout kompromis ke spokojenosti obou stran. Pepa ví, na čem musí ještě pracovat a kde se zlepšovat. Nový kontrakt mu dopřává čas a skvělé podmínky na další progres tak, aby se zařadil mezi stabilní brankáře v NHL."

Robert Spálenka

Vzpomněli si na vás bývalí spoluhráči, když Třinec získal titul?

Volal jsem si s Jardou Kamešem a říkal jsem mu, ať kluky pozdravuje. Mistrovské oslavy musely být úžasné, ale třeba u nich někdy v budoucnu ještě budu. Mám zprávy, že mi kluci něco schovali na památku, tak jsem zvědav.

Na novou sezonu se budete muset pořádně připravit. V minulosti jste třeba trénoval v Jihlavě s brankářským kolegou Davidem Rittichem. Jaké máte plány na letošní rok?

Už loni v létě jsem měl tréninkový plán od našeho kondičního trenéra a byl jsme s ním hodně spokojený. Letos tak opět budu mít přípravu narýsovanou od něj. Přes léto trénuji sám. První čtyři týdny jsem měl volno, teď tři týdny posiluji jen s vlastní váhou a teď začínám přidávat. Vyhovuje mi to. Nemusím dojíždět do Jihlavy každý den čtyřičet kilometrů a netrávím celý den na trénincích a cestách na ně. Pouze každou středu do Jihlavy jezdím trénovat právě s Davidem a trenérem Honzou Dršatou. To je většinou formou hry, potřebují tam dalšího koně, aby se to trochu heclo. David nesnáší prohry, takže musí pořád vyhrávat. A to vzájemné soupeření přináší do tréninku vedle zábavy také kvalitu.

Dokážete odhadnout, jaká bude vaše pozice v San Jose v nové sezoně?

Na to je ještě brzy. Při pohovorech na konci sezony mi bylo řečeno, že místo si budu muset vybojovat. Chápu, že třiadvacetiletému brankáři neřeknou, že bude bez pardonu a nutných výkonů v prvním týmu. Zvláště když se nám poslední dvě sezony nedařilo. Je navíc možné, že do brány budou chtít přivést někoho zkušeného, kdo přinese stabilitu. Ať bude má pozice jakkoliv, cíle se nemění. Chci se nadále zlepšovat a přidat také další starty v NHL.