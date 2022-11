S přístupem prořídlého kádru je ale kouč spokojen. „Celkově je snaha hráčů velmi dobrá, bezproblémová,“ potvrzuje. „Všichni se snaží plnit své úkoly. Pochopitelně jim ale chybí sehranost, protože hrají v lajně každý zápas s někým jiným. Od toho se bohužel odvíjí i naše tabulkové postavení.“

Zdroj: grafika DeníkV Moravských Budějovicích se v létě vyměnilo vedení klubu i realizační tým mančaftu. „Postupem sezony si všechno začíná sedat. Sestava zůstala hodně podobné té loňské,“ uvědomuje si Horký. „Jenže, jak jsem říkal, hodně nás limituje zdravotní stav hráčů. Všechno vlastně začíná tím, že nám chybí Petr Krutiš. To je jeden z našich top hráčů, který tým táhne. Je to vidět na hře první pětky, která není ve složení, v jakém by měla být. A to nás oslabuje.“

Pro klub je nyní nejdůležitější uzdravení současných marodů. Rozhodující část sezony, play-off, je ještě daleko. A až tehdy se bude rozhodovat o její úspěšnosti. „Ambice máme pochopitelně stále ty nejvyšší, pokusíme se dojít v soutěži co nejdále“ netají Horký. „Na druhou stranu víme, že je ošemetné cokoliv plánovat. Je to sport. Pokud budeme v plné sestavě věřím, že to dotáhneme opravdu daleko. Ti kluci, kteří hrají nyní, sice třeba nemají tolik zkušeností, ale bojují a snaží se. V play-off to je vždy jiný hokej. Současné problémy by nás naopak mohly posunout k dobrému výsledku.“

V jedenáctém kole přivítají Moravské Budějovice na svém stadionu v neděli večer béčko Velkého Meziříčí. Šlágrem víkendového kola je souboj vedoucí Světlé nad Sázavou se třetím Pelhřimovem.