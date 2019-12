V první třetině sice obě mužstva hrála útočný hokej, ale žádná branka nepadla. Kotlina se dočkala branky až ve 27. minutě, kdy šli do vedení domácí. Juráň uplatnil důraz před brankou. Hostům se podařilo srovnat o pět minut později. Prokš využil přesilovou hru, kdy ho přesně našel Pleva. Za dalších pět minut se Plamenům podařilo otočit skóre na svou stranu. Z rychlého brejku se trefil Bureš. Třetí třetina v útočném hokeji nezaostávala v těch předchozích. Hosté byli v početní převaze nebezpečnější než domácí, ale své vedení nedokázali navýšit. Domácí dostali možnost hrát v početní výhodě. A vypadlo to, že opět zůstane nevyužitá, ale vteřinu před jejím vypršením Juráň vyrovnal. Za minutu a dvacet sekund Bruslaři otočili skóre. Voříšek propálil přesouvajícího se brankáře hostů. Žďár pak zkusil hru v šesti, ale na výsledku se už nic nezměnilo.

„Jsme rádi za body, jelikož jsme to nevypustili a všechno zvládli. V některých momentech utkání jsme se nacházeli ve fázi, že neuhrajeme ani bod. Nakonec mužstvo ukázalo svoji sílu. V závěru jsme dali dva góly, které otočily zápas na naši stranu. Musím přiznat, že jsme nebyli v žádné fazoně, protože tým postihla viróza. V pondělí jsme trénovali v deseti lidech a vážně jsme přemýšleli o přeložení utkání. Onemocněl nám Tomáš Semrád a někteří hráči hráli se zapřením. Kluci se dali dohromady, ale i tohle se možná podepsalo na hře. Z naší strany to nebylo ideální, ale jsme rádi za tři body. Žďár hrál výborně, navíc jsme se na něj dobře připravili. Hosté měli skvělé výsledky a potvrdili to svoji hrou,“ řekl k utkání domácí asistent trenéra Pavel Zmrhal.

„Dneska jednoznačná ztráta tří bodů. Bohužel jsme si to prohráli sami. Koncentrovanost na závěr utkání jsme podcenili. Nebudu spekulovat o tom, že se nám zranil hráč po zásahu hokejkou. Jsou tam tři rozhodčí. Měli to vidět, ale tak jsem si nějak zvykl, že tady v té soutěži jsou rozhodčí, jací jsou. Budu brát tedy jenom mužstvo. Prohráli jsme si to sami,“ zhodnotil duel žďárský asistent Martin Nečas.

Branky a nahrávky: 27. Juráň (Pospíchal, Voříšek), 57. Juráň (Voříšek, Cachnín), 59. Voříšek (Pospíchal, Cachnín) – 32. Prokš (Pleva, Adam), 37. Bureš (Gregar, Kališ). Rozhodčí: Michal Maršálek – David Urubčík, Jan Vašíček. Vyloučení: 2:4, navíc Třetina (HBR) 10 min. OT + OK [NESP]. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 723. Třetiny: 0:0, 1:2, 2:0. Havlíčkův Brod: Holík – Nepokoj, Vala, Pospíchal, Dudycha, Kliment, Benák – Mikeš, Třetina, Přidal – Juráň, Matušík, Voříšek – Ludvík, Cachnín, Kuchta – Musil. Žďár nad Sázavou: Sláma – Pleva, Koželuh, Spálovský, Kališ, Veleba, Hort – Adam, Kovářů, Medek, Bureš, Wasserbauer, Kadleček, Prokš, Knap, Chlubna, Gregar, Kunstmüller, Heinrich, Ferda.