H. BROD – KOPŘIVNICE 7:1

V úvodu sice nevyužil tutovku hostující Sluštík, ale pak už hrál především Havlíčkův Brod. Ve 3. minutě propálil Semrád vše, co mu stálo v cestě, v 9. minutě udeřili Michálek a Milfait, takže to už bylo 3:0. Pak se dlouho skóre neměnilo, až ve 28. minutě uspěl střelou z mezikruží kopřivnický Gola. Ve třetí části už domácí postup pohlídali. Skóre na 4:1 posunul ve 44. minutě kapitán Třetina, jeho autorský podpis nesla i brodská branka s číslem pět. Další postupová razítka připojili Michálek a Matušík.

Branky a nahrávky: 3. Semrád (Michálek, Třetina), 9. Michálek (Třetina, Nepokoj), 9. Milfait (Voříšek), 44. Třetina (Matušík, Voříšek), 45. Třetina (Matušík, Voříšek), 47. Michálek (Milfait), 58. Matušík (Voříšek, Milfait) – 28. Gola (M. Mach). Rozhodčí: Ondráček, Pilný – Horký, Roupec. Vyloučení: 7:8. Využití: 4:0. Diváci: 1115. Třetiny: 3:0, 0:1, 4:0. H. Brod: Novák – Semrád, Nepokoj, Vala, Kulhánek, Šmíd, Vacík, Kopic – Michálek, Třetina, Přidal – Voříšek, Milfait, Matušík – Chlubna, Kozlík, Kuchta – Ludvík, Beneš. Konečný stav série: 3:2.

HODONÍN – M. BUDĚJOVICE 2:4

Hosty dostal ve 14. minutě do vedení Krutiš, ale pak se Moravské Budějovice až příliš často bránily přesilovkám soupeře. Ve druhé části dokonce chvíli hrály jen ve třech. Kabelka se ještě stihl vrátit na led, ale návrat Heinricha už zapříčinilo vyrovnání z hole Růžičky. V nástupu do druhé poloviny zápasu vrátil hostům vedení zkušený Rytnauer, pak přesilovku využil i Heinrich a bylo to 1:3. Hodonín se v poslední třetině snažil vrátit do zápasu, hrál tři přesilovky, ale snížil až dvě minuty před koncem Jurča. Ofenzivní hazard domácích v samém závěru další úspěch nepřinesl, naopak výhru M. Budějovic potvrdil Mikeš.

Branky a nahrávky: 28. Růžička (Matula, Ševčík), 59. Jurča (Charvát) – 14. Krutiš (Kliment, Horký), 32. Rytnauer (Horký, Groh), 35. Heinrich (Mikeš, Jurán), 60. Mikeš (Horký, Kabelka) Rozhodčí: Škrobák, Škach – Kučera, Blažek. Vyloučení: 3:9. Využití: 1:1. Diváci: 1587. Třetiny: 0:1, 1:2, 1:1. M. Budějovice: Groh – Trnka, Pelikán, Kadela, Furch, Peroutka, Kabelka, Kliment, Pospíchal – F. Matějka, Lupač, Juráň, Horký, Mlynář, Mikeš, Hačecký, Rytnauer, Čejka, Ferda, Heinrich, Krutiš. Konečný stav série: 2:3.