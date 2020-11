Vítáte oznámené uvolnění profesionálního sportu?

Za mě to je světýlko na konci tunelu, ale chybí nám konkrétní informace. Například dosud nevyšly pokyny k čerpání dávno oznámeného programu Covid sport. Podle něj mohou extraligové kluby žádat o dvanáct a půl milionu, prvoligové o dva a čtvrt milionu. Jenže netušíme, jaké máme zadat podklady, kolik nám proplatí nákladů. Zda část, nebo celou částku? A kdy? Podobné je to nyní s oznámením možnosti začít hrát.

Jste schopni splnit podmínky pro znovuzahájení činnosti?

To je podobné. Opět třeba neznáme podmínky avizovaného testování. Jaké testy se mají používat? Například u PCR testů je to na jedno testování padesát dva tisíc korun za celý tým. Testy třikrát týdně tak vyjdou na skoro půl milionu měsíčně. A hrát se má bez diváků. Nebo budou stačit testy ze slin? Alespoň, že můžeme začít trénovat bez testování. Je to hektická doba, uvidíme.

Takže restart sezóny není otázkou nejbližších dnů?

Čistě teoreticky jsme schopni začít hned. Ale aby se hráči dostali do formy, potřebovali by tak deset dní tréninku. Takže ideální by bylo začít nejdříve příští týden. Ale některé kluby již nemají led, je potřeba znovu namrazit.

Tuším, že toto může být velká komplikace.

O extraligu nejde, tam je myslím všechno v pohodě a zvládnou to. V rámci jejich rozpočtů je to jednodušší a potřebují to. Některé i průběžně trénovaly. Reprezentace to také nutně potřebuje. Tam by to mohla být katastrofa z hlediska mistrovství U20. Ale je potřeba si uvědomit, že se jedná pouze o profesionální sport. Čili jeden tým v klubu. V řadě měst na úrovni první ligy, v rámci úspor, už rozmrazili ledové plochy. Když si vezmete, že by měli mrazit jen kvůli jednomu týmu, jednomu tréninku denně a jednomu až dvěma zápasům týdně, jde pro tyto kluby, v rámci jejich rozpočtů, o obrovské finanční zatížení. A udělají to ta města, či ty kluby? Otázka restartu soutěží není vůbec jednoduchá.