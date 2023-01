Matouš Menšík a David Moravec s trofejí pro vicemistry světa MSJ 2023.Zdroj: archiv Matouše MenšíkaNebylo proto divu, že z Dukly zamířil na zkušenou do finského Oulun Kärpät U18. „Sezona ve Finsku mi hodně dala. Po přechodu z dorostu to byl velký skok,“ netajil později v rozhovoru pro klubový web Dukly. „Přišel jsem do Finska, poznal jsem jinou kulturu a zemi. Žil jsem v Oulu sám, což byl skvělý krok. Sezona byla těžká a Finsko mi otevřelo oči.“

O rok později mínil hokejový centr prorazit v zámoří. Draftován byl Charlottetown Islanders, ale svoji touhu musel oželet. „Vše zhatila pandemie koronaviru. Nedostal jsem víza,“ mrzí Menšíka. „Celou sezonu jsem proto jen trénoval a neodehrál jsem ani jeden zápas.“ Výjimkou byly pouze dva duely za českou reprezentaci U18.

Před loňskou sezonou měli navíc Islanders vyčerpanou kvótu pro evropské hráče. Menšík se proto vrátil do mateřské Dukly, kde prožil atraktivní sezonu. V juniorce zapsal během devětatřiceti zápasů padesát tři body (20 gólů, 33 asistencí).

Poté, co si jihlavská juniorka zajistila účast v extralize pro další rok, začal vypomáhat i A týmu. V základní části stihl sedm duelů (3 góly a 3 asistence). V play-off nastoupil do šestnácti duelů a k prvnímu místu v soutěži přispěl dvanácti body (6 + 6). „Určitě jsem to nečekal,“ usmíval se po vítězném finále. „Jsem rád za šanci. Poté, co jsme zachránili juniorku, jsem se posunul do A týmu. A že jsme vyhráli titul je výborné,“ pochvaloval si ještě na ploše v rozhovoru pro Deník.

Menšík si následně zahrál v baráži, kde v pěti duelech přidal dvě asistence. Není proto divu, že po něm zatoužily extraligové kluby. Stále ještě devatenáctiletý centr zamířil na Hanou, kde misi zahájil ve velkém stylu. Hned ve druhém duelu za Olomouc zaznamenal premiérový extraligový gól.

Jednu trefu si na podzim připsal také při třízápasové výpomoci Dukle, ale potom již přišel vrchol sezony. Přípravný kemp v Kanadě a následná nominace do českého týmu pro MS juniorů.

Na něm Menšík odehrál jako centr třetího útoku všech sedm duelů s bilancí jedné branky (Kanadě!) a jedné asistence. „Je super, že to bylo proti Kanadě, protože to se nestává každý den, dát gól Kanadě a vůbec ji porazit,“ vzkázal pro klubové stránky z Kanady urostlý útočník, který byl se spoluhráči za parádní vystoupení na sledovaném šampionátu odměněn stříbrnou medailí.

Další medailisté z Vysočiny

Zdroj: se svolením HC Dukla JihlavaNa stříbrné medaili v Kanadě se podílel i havlíčkobrodský rodák David Moravec (na snímku). V místní Kotlině udělal také své první hokejové krůčky. Následoval přesun do jihlavské Dukly, kde působil do dorostu.

V šestnácti letech zamířil do Mladé Boleslavi, kde později odehrál dvě extraligové sezony.

Od této sezony je hráčem Halifax Mooseheads v juniorské QMJHL. Stejně jako Matouš Menšík odehrál Moravec na šampionátu v místě svého zámořského působení všech sedm zápasů s bilancí jeden gól a jedna asistence.



V kádru týmu byl také brankář Daniel Král, rodák z Havlíčkova Brodu ale na šampionátu příležitost v zápase nedostal. V mateřském klubu působil devatenáctiletý gólman do svých šestnácti let, poté přestoupil do Liberce. U Bílých tygrů působil v mládežnických týmech, šanci dostával pohostinsky v mužských týmech první ligy - Benátkách nad Jizerou, Litoměřicích a Přerově. V letošní sezoně nastoupil i do dvou utkání extraligy.