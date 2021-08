Jednoznačné skóre vzniklo na základě rozdílné kvality při zakončení. „Co nám nešlo proti Dukle, to se teď povedlo. My jsme góly dávali, soupeř ne. I částečně díky tomu, že nám dobře zachytal Méďa,“ pochválil brankáře Nedvěda.

Po dvou třetinách to bylo už 5:0, v poslední už se prosadil jen Benák. Kometa měla v tu chvíli více ze hry. „Máme mladý mančaft, profesorské pojetí hokeje se mi nelíbí. Soupeř měl kvůli našemu lehkovážnému přístupu poměrně dost šancí,“ zlobil se Konečný.

Týmu slíbil o to těžší pozápasový trénink. Důvod? „Chci hráče upozornit, že tudy cesta nevede. Je dobré si to ujasnit teď, než pak někdy uprostřed sezony,“ připomněl.

Mezi střelci se ve vítězném zápase objevil i Aleš Padělek. Zkušený hráč měl alespoň podle informací klubových webových stránek zamířit na angažmá do Anglie. Koneckonců i Peterborough Phantoms, kam měl odejít, tuto informaci vypustil do světa. Pravda je ale jiná. „Zatím se s námi připravuje. To jestli odejde nebo zůstane, je tak padesát na padesát. Jsme dohodnuti, že si to vyjasníme na konci srpna,“ uvedl Michal Konečný.

Jeho tým další přípravný zápas čeká ve středu, kdy si to v Brně opět rozdá s béčkem Komety.