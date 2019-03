SVĚTLÁ N. S. – SKUTEČ 5:3

Stav série: 1:0.

„Dnešní utkání má pro mě dvě hlavní pozitiva. Prvním jsou získané tři body a důležité první vítězství na domácí půdě proti soupeři, který svou kvalitu rozhodně má a oproti minulým zápasům udělal posun ve své výkonnosti. Za druhé zapojení našich mladých hráčů, kteří si svými výkony jednoznačně řekli o nominaci do dalších zápasů. Je to teď ale jenom na nich, jak budou pracovat v každé herní situaci, v každém cvičení a na každém tréninku. Mají potenciál se zlepšovat a to je hlavní. Je to tlak na naše zkušené hráče a opory, ale to je holt sportovní život a nikdo nebude hrát za zásluhy. Ve svém týmu chci hráče, kteří nejenom umí hokej, ale i navíc jsou lidmi s morálními hodnotami a jsou příkladem pro budoucnost světelného hokeje. V neděli chceme na ledě Skutče zvítězit a ukončit sérii. Velkou pochvalu zaslouží opět naši skvělí fanoušci,“ řekl Ladislav Fixa, trenér Sklářů.

Branky a nahrávky: 8. O. Včela (Jakub Doležal, Blažek), 16. Bradáč (Jaroslav Doležal), 18. Štros, 44. Kopecký (Kohout) 51. V. Piskač (Blažek, Jakub Doležal) – 17. Zoulík (Vágner), 34. Zoulík (Klusoň), 56. Cimburek (Vařejčko, Lenoch). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Teplý. Vyloučení: 6:5; navíc: Janoušek (SKU) 10 min. OT. Trestné minuty: 12:20. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 173. Světlá nad Sázavou: Koubský – Svoboda, Vacek, Bradáč, O. Včela, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, V. Piskač, Štros, Pokorný, Dolinský, Zvěřina, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, T. Kratochvíl.

SKUTEČ – SVĚTLÁ N. S. 0:5

Konečný stav série: 2:0.

„Dnes zasloužená výhra v poměru 5:0 a v neděli nás čeká finále V. Martince proti mužstvu Hlinska. Jsme rádi za nulu, ale stále nás trápí koncovka, ve které se neskutečně trápíme a proto vyhlašujeme konkurz na snajpra. Pokud chceme zvítězit a to my chceme, musíme se v této činnosti jednoznačně zlepšit,“ ohodnotil duel Fixa.

Branky a nahrávky: 9. Jar. Doležal (Dolinský), 26. J. Přibyl (Kořínek), 46. Adam (Bradáč), 53. Jar. Doležal (Bradáč), 60. Jak. Doležal (Vacek). Rozhodčí: Kolář – Hájková, Javůrek. Vyloučení: 11:8; navíc: Zoulík 5 + OK – Štros 10 min. OT. Trestné minuty: 45:24. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 140. Světlá nad Sázavou: Koubský (Dundáček) – Svoboda, Vacek, Adam, Bradáč, O. Včela, Kořínek, Fibikar – Blažek, Piskač, Štros, Dolinský, Jar. Doležal, Jak. Doležal, Kopecký, Špatenka, T. Kratochvíl, J. Přibyl.

FINÁLE

SVĚTLÁ N. S. – HLINSKO 5:6 PP

Stav série: 0:1.

„Vstup do utkání jsme měli katastrofální a ve stejném duchu se odvíjela cela první třetina, kde jsme jednoznačně tahali za kratší konec. Chyběl pohyb, nasazení a prostě vše, co nás zdobilo celou sezónu. Do druhé třetiny jsme i z důvodu odstoupení Pavla Blažka změnili rozestavení jednotlivých formací. Do hry naskočil Kubát, dostal na křídla dva juniory a ukázal, že ne nadarmo patří k našim nejlepším hráčům. Zvýšili jsme pohyb, nasazení a třetina jednoznačně šla za námi. Ve stejném duchu se odehrávala i třetina třetí – byli jsme aktivní, dali jsme gól a věřili ve vítězství," řekl k utkání Ladislav Fixa.

"Minutu před koncem došlo k selhání hráče, prostě individuální chyba a soupeř je natolik zkušený, že přesilovkou nepohrdl a vyrovnal. Nás to jako už po několikáté v sezóně srazilo na kolena a v prodloužení jsme tahali za kratší konec. Vyústilo to špatným střídáním a inkasovaným gólem v přesilovce. K výkonu rozhodčích se nebudu vyjadřovat, ale posouzení některých zákroků je přinejmenším diskutabilní. Od druhé třetiny jsme předvedli sympatický výkon, nezabalili jsme to, bojovali a ukázali divákům, že hokej hrát umíme. Ale prohráli jsme. Ve středu nás čeká těžká odveta, a pokud chceme uspět, musíme hrát od první do poslední minuty. Věřím, že na to máme a rozhodující zápas bude příští neděli na našem stadionu,“ dodal Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 2. Štros (Svoboda), 25. V. Piskač (Kohout, Bradáč), 37. Jar. Doležal (Dolinský, Bradáč), 38. Jar. Doležal (Jak. Doležal, Dolinský), 57. Kohout (Bradáč) – 1. Gregar (Dítě), 4. Homola (Brázda, Beneš), 14. Plachý (Dítě, Beneš), 35. Králíček (Chvojka, Plachý), 60. Beneš (Dítě, Plachý), 63. Gregar (Beneš, Dítě). Rozhodčí: Rulíček – Hájková, Louda. Vyloučení: 8:3; navíc: Vlček (HLI) 5 + OK. Využití: 2:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 236. Třetiny: 1:3, 3:1, 1:1 – 0:1. Světlá nad Sázavou: Koubský – Svoboda, Vacek, Adam, Bradáč, O. Včela, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, V. Piskač, Štros, Dolinský, Jar. Doležal, Jak. Doležal, Kopecký, Špatenka, Kubát.