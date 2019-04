Z rozhodnutí hokejového svazu byl start brankáře Žihadel Davida Vacka označen za neoprávněný a předchozí tři zápasy kontumovány ve prospěch Západočechů. Ti se tak stali novým účastníkem první ligy pro příští sezonu.

V Moravských Budějovicích vládne pochopitelné rozčarování a bezmocný vztek. „Nechápu, proč na to přišli až po třetím zápase, ne už po prvním,“ kroutí hlavou nevěřícně trenér Žihadel Augustin Žák.

Moravským Budějovicím už přitom po historickém úspěchu a postupu do Superfinále vypadlo ze sestavy kvarteto hokejistů.

Kouč Žák neměl k dispozici brankáře Groha, obránce Furcha a útočníky Mlynáře s Hralou. Ani jeden z hráčů totiž nesplnil zápasový limit, boj o postup do Chance ligy je totiž již považován za start v této vyšší soutěži. „V brance jsme dali příležitost mladému brankáři. Na svazu po tom volají, a pak se stane tohle,“ nechápe Žák.

Stejně jako v první lize, i v Moravských Budějovicích vkládají sestavu do svazového systému přes počítač. „Tohle by se Jihlavě nebo Třebíči nestalo, ten systém by toho hráče vůbec do zápisu nepustil,“ vysvětluje zkušený trenér.

Na Třebíčsku se domnívají, že vše odstartovala překvapivá výhra týmu ve třetím utkání, po které se série favorizovanému Sokolovu „zkomplikovala“.

„Asi jsme někomu vadili. Jak si jinak vysvětlit, že nám volá pracovník svazu Vanca asi hodinu před zápasem a oznámí nám, že bude kontumace,“ prozrazuje pochopitelně naštvaný Žák. „Na svazu si dělají co chtějí, speciálně právě pan Vanca,“ dodává rozhořčeně kouč.

Antonín Vanca se Deníku odmítl vyjádřit s tím, že za komunikaci s médii je odpovědný tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. Ten potvrdil, že elektronické zápisy ve druhé lize jsou, ale: „Ten systém není ještě tak propracovaný jako v extralize nebo první lize, proto tento případ nezachytil.“

Zikmund dále uvedl, že právě Moravské Budějovice vznesly před startem série na svazu dotaz ohledně startu hráčů. „Na základě toho nemohli nastoupit čtyři hráči, to bylo z jejich strany v pořádku. Ale v klubu si nepohlídali právě start hráče Vacka, který náležitosti rozpisu nesplnil,“ vysvětluje Zikmund.

Právo startu ve finále měli hráči, kteří odehráli alespoň padesát procent zápasů týmu v soutěži (Vacek nesplňuje), a dále hráč musí být k 5. 12. registrován v klubu (Vacek je hráčem Jihlavy) a nehrát od tohoto data za jiný klubu (Vacek hrál za Telč). „Tyto podmínky platí už několik let a je paradoxem, že si je prosadily právě kluby, aby nedocházelo k účelovému posilování,“ uzavírá nešťastnou kauzu mluvčí hokejového svazu.I