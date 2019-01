Jihlava - Černá tečka. Pátý ročník hokejového Regionálního poháru je od čtvrtečního večera minulostí. Přinesl sice celou řadu výborných utkání, dramatických situací a boj o vítězství až do samého konce pro tři ze čtyř účastníků, ale také hodně hořkou tečku.

Trenér Českých Budějovic Radek Bělohlav (vlevo) převzal trofej pro vítěze Regionálního poháru. | Foto: Jan Černo

Brodští Rebelové v turnaji nezískali ani bod a zakončili soutěž debaklem v Třebíči. Jihlavští hokejisté dokonce v polovině rozhodujícího utkání v Českých Budějovicích odešli z ledu a zápas nedohráli! Motor tak při své první účasti v turnaji slavil konečný triumf.

Mělo to být vyvrcholení turnaje. Českobudějovický Motor i jihlavská Dukla toužily po vítězství v turnaji, na jejich zápas se těšili i fanoušci. Ti domácí se navíc během první třetiny museli cítit jako v ráji. Motor vedl po první třetině 6:0! „Na střely jsme vyhráli 19:16, ale jim tam spadlo skoro všechno," kroutil hlavou ještě den po utkání trenér Dukly Petr Vlk.

V polovině zápasu už svítilo na tabuli skóre 7:1, když došlo ke strkanici na hrací ploše. Prokš navíc najel do rozhodčího, poté Dukla odmítla nastoupit k utkání, které tak bylo předčasně ukončeno. „Já původně vůbec nevěděl, co se tam dělo," popsal situaci Vlk. „Najetí Prokše jsem ale viděl. Pak však přijížděli naši hráči a tvrdili, že hlavní rozhodčí urážel a zesměšňoval našeho brankáře Sáblíka. Tak jsem od něj chtěl vysvětlení. On odmítl přijet, tak jsme nenastoupili a utkání skončilo. Ta situace je pro Duklu nepříjemná, ale i budějovičtí funkcionáři nám pak potvrdili, že s tímto rozhodčím měli i oni podobný problém," dodal Vlk.

Skóre nedohraného utkání nakonec zůstalo v platnosti a kouč Radek Bělohlav si v pátek v Jihlavě převzal vítězný pohár.

Debakl na závěr

Na letošní ročník turnaje by nejraději zapomněli v Havlíčkově Brodě. V šesti zápasech nezískali ani jeden bod, vstřelili pouhé čtyři branky. A v posledním utkání v Třebíči málem schytali potupnou desítku… „Od druhé třetiny jsme k utkání přistoupili jako k hokeji na rybníku," durdil se brodský asistent Richard Cachnín.

Třebíč po třech vítězných ročnících skončila letos druhá. „Je to pro nás dobrý výsledek, neztratili jsme se v konkurenci klubů, jako jsou Motor a Dukla, které budou podle mého patřit k favoritům první ligy," uvedl manažer Horácké Slavie Kamil Pokorný.

Pátý ročník Regionálního poháru je minulostí, šestý už se začíná připravovat. „Rádi se zúčastníme i příští rok," uvedl za vítězné Budějovice Bělohlav.