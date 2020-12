Havlíčkobrodskému hokeji roste další brankářská budoucnost. Štěpán Vácha je gólman juniorky, ale už si připsal i první start za druholigový A-tým. Navíc s dospělým hokejem sbíral zkušenosti i v krajské lize ve Světlé nad Sázavou.

Štěpán Vácha je brankářskou nadějí havlíčkobrodského klubu. | Foto: www.bkhb

Osmnáctiletý brankář se po dlouhé pauze postavil na led minulý týden, kdy juniorka odehrála přípravný zápas s brněnskou Technikou a vychytal výhru 4:1. „Bylo to určitě super, že jsme si mohli zahrát zápas po takhle dlouhé době, i když to bylo v omezených podmínkách. A to vítězství bylo důkazem toho, že máme silný tým, který dokáže vyhrávat. Snad někdo brzy dostane rozum a vrátí se vše do normálu,“ řekl Štěpán Vácha, který má v kabině přezdívku „Afghánec“.