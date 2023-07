Návrat do starých kolejí. Jen pár dní byl havlíčkobrodský klub hlavním městem českého hokeje. Po komickém převzetí twitterové adresy @narodnitym je tato od tohoto týdne znovu v rukou Českého hokeje. Informace o druholigovém klubu naleznete opět na @bkhb_cz. „Jednání s Havlíčkovým Brodem bylo v pohodě,“ potvrdil na dotaz Deníku tiskový mluvčí svazu Michael Schuster.

Havlíčkobrodský hokejový klub svým eskamotérským kouskem na twitteru pobavil celou republiku. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Toto oživení hokejově v podstatě nudných dnů pobavilo uživatele všech sociálních sítí. A redakce webu BK Havlíčkův Brod se rázem zviditelnila po celé republice. V tom dobrém slova smyslu.

Svaz pochopitelně ztráta domén nenechala v klidu. „Hned v pátek dopoledne nás přes sociální sítě oslovil Michael Schuster, tiskový mluvčí Českého hokeje,“ popisuje události z konce minulého týdne Milan Sochor, marketingový šéf klubu.

Události potom nabraly rychlý spád. „Ještě ten den odpoledne jsme měli online schůzku, účet @narodnitym chtěli samozřejmě zpátky,“ pokračuje Sochor. „Dalo se to předpokládat, byli jsme na to připraveni. Neměli jsme v plánu držet tento účet do konce života, takže jsme se poměrně rychle domluvili na předání zpět.“

To proběhlo v neděli odpoledne. „Jednání s Havlíčkovým Brodem bylo v pohodě,“ potvrdil Michael Schuster, PR manažer a tiskový mluvčí Českého hokeje.

Na hokejovém svazu dokonce velkoryse počkali na dokončení havlíčkobrodské mise. „Dostali jsme od Českého hokeje prostor, abychom stihli zveřejnit příspěvky, které jsme měli naplánované,“ dodává s úsměvem Sochor.

A brodský hokej na celé akci ještě „vydělal“: „Vrácení účtu ale nebylo z pohledu Českého hokeje zadarmo, měli jsme podmínku,“ uzavírá Milan Sochor. Jakou? „To zatím nemohu více rozvádět ani nijak komentovat. Vše se ve správný čas dozvíte.“

Zde zůstává tajemný i svaz. Včetně informací o tom, zda se podobně daří zprovozňovat i další sociální sítě, například facebook. „Pracujeme na tom,“ říká Schuster. „Ale my k tomu ještě budeme vydávat oficiální stanovisko, takže zatím bych tuto otázku nechal bez dalšího vyjádření.“