Moravské Budějovice, Havlíčkův Brod - Znovu mezi elitou. Hokejisté Moravských Budějovic i v letošní sezoně potvrdili vysokou výkonnost z předcházejících sezon a ve druhé lize přešli již přes dva favorizované týmy - Hodonín i Šumperk, které mají ve svém středu profesionály. Teď je čeká v defilé play-off skupin Východ a Jih nejlepší tým. Série s Havlíčkovým Brodem začíná v neděli na stadionu v Kotlině.

Zápas mezi HC Moravské Budějovice 2005 a BK Havlíčkův Brod. | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Tým Moravských Budějovic se na finále těší, speciální motivaci pak mají trenér Augustin Žák, který v Havlíčkově Brodě hrál i trénoval, odchovancem z Kotliny je pak Ladislav Rytnauer. „Pro mě to budou samozřejmě pikantní zápasy, na týden se zase vrátím domů,“ směje se člen elitní formace Žihadel a pokračuje: „Snad nám to už potřetí klapne. Loni i předloni jsme s Havlíčkovým Brodem vypadli, takže máme klukům co vracet. Jak se říká, snad bude platit do třetice všeho dobrého.“