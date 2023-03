Jak si užil triumf v podstatě v domácím prostředí?

Bylo to hezký. (směje se) Ne, že bych se tady s místními hádal, ale uznali, že jsme byli lepší. Morávky nám byly vyrovnaným soupeřem, ale v závěru jsme měli více sil.

Finále krajské ligy

Pelhřimov - MB hokej 5:3

MB hokej - Pelhřimov 5:2

Pelhřimov - MB hokej 5:1

MB hokej - Pelhřimov 3:7

Byla fyzická kondice největším rozdílem mezi týmy?

Projevilo se, že oni trénovali v nějakých dvanácti patnácti lidech, my ve dvaceti nebo dvaadvaceti. Ta naše větší síla tam byla trošku cítit. Ne, že by přímo odpadli, ale ke konci to už z jejich strany nebylo takové a neměli sílu na zvrat.

Vy jste v tom čtvrtém zápase prohrávali krátce před polovinou zápasu 0:2. Bylo pro obrat v utkání klíčové, že jste do minuty snížili?

Podle mě bylo otázkou času, kdy se prosadíme. My jsme je přehrávali. Morávky sice daly dva góly, ale nebyly herně lepší. Mohli jsme tam samozřejmě i prohrát. Stejně jako ve druhém utkání, ve kterém jste také byli přes půlku zápasu lepší, ale nedotlačili jsme to tam. Tentokrát jsem ale na našich klukách viděl, že to chtějí dohrát a za výhrou si jdou.

Odveta dokonána. Vítězem hokejové krajské ligy se stal po třetí výhře Pelhřimov

Jako krajského vítěze vás nyní čeká baráž o postup do druhé ligy. S čím do ní půjdete?

Já bych chtěl zkusit zabojovat o postup. Také v klubu by se návratu do druhé ligy nebránili. Věřím, že bychom mohli i nějaký úspěch udělat.

Máte nějaké informace o případných soupeřích?

Nevím, jak je na tom Technika Brno, ale oni tam mají kluci z univerzity, to jsou druholigoví hráči normálně. Uvidíme, jestli bude Ostrov nad Ohří, nebo jak to tam dopadne. Budějovický Samson je jasný favorit, ale oni druhou ligu hrát nechtějí… V pondělí by mělo dojít k losování baráže, tam se teprve všechno definitivně dozvíme.