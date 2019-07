Havlíčkův Brod – Od pátku jsou druholigoví hokejisté na dovolené, která jim bude trvat zhruba měsíc. Do suché přípravy se zapojil pozměněný kádr oproti loňské sezoně. Trenér Richard Cachnín se snažil nahradit odchozí hlavně hráči, kteří mají vztah k Havlíčkovu Brodu nebo k Vysočině. „Tým jsme okysličili a celkem dvanáct hráčů je spjatých s Brodem,“ potvrdil brodský kouč.

Hokejisté Havlíčkova Brodu zakončili suchou přípravu v Tisu fotbalovým zápasem. | Foto: www.bkhb.cz

Bruslařům se podařilo udržet nejproduktivnějšího juniora Richarda Cachnína. Pokračují i Jakub Matušík, Lukáš Voříšek i Patrik Přidal. Zatím visí otazník nad Vojtěchem Šmídem. Kádr doplnil havlíčkobrodský odchovanec Tomáš Plachý, který se vrací z Pelhřimova. „Kabině má co dát, je to navíc dobrý kluk do party,“ řekl Cachnín. Navrátilcem je i Jakub Kadlec. Z Moravských Budějovic pak BK posílí Roman Mikeš, Marcel Juráň a Michal Kliment.