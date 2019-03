„Dnes se nebudu vyjadřovat k průběhu utkání, výkonu rozhodčích ani našeho týmu, protože by mě to později mrzelo. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem příznivcům světelského hokeje a fanouškům, kteří nás celou sezónu podporovali. Chápu, že je to pro ně hořký konec sezóny, stejně jako pro nás. Mrzí mě zranění Kuby Doležala a přejeme mu, aby to dopadlo dobře. Dnešním dnem nastupujeme dovolenou a myslím si, že nastal ten správný čas si od hokeje odpočinout,“ řekl světelský kouč Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 4. Homola (Cejpek), 27. Plachý (Gregar, Hron), 51. Chvojka (Plachý), 53. Gregar (Pazourek), 54. Plachý (Fink), 57. Pazourek (Vácha) – 33. Petržilka (Dolinský). Rozhodčí: Škorpil – Teplý, Kolář. Vyloučení: 7:12; navíc: Gregar 10 min. OT, Vácha TH (oba HLI) – Kořínek 10 min. OT, P. Včela 10 min. OT + OK, Kopecký TH, Štros TH a Bradáč TH (všichni SVE). Využití: 3:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 320. Třetiny: 1:0, 1:1, 4:0. Světlá: Koubský – Svoboda, Vacek, Bradáč, O. Včela, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, Štros, Dolinský, Petržilka, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, Špatenka, Kubát.