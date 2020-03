Skláři dvakrát porazili Hlinsko, a dnes mohou rozhodnout

Skláři otočili vývoj semifinálové série O pohár Vladimíra Martince s Hlinskem. Dvě vítězství najednou dali hokejistům Světlé do ruky trumfy. Dnes mohou rozhodnotu o svém postupu do finále. A to na vlastním ledě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLP