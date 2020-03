KRAJSKÁ LIGA PARDUBICKA - O POHÁR V. MARTINCE

SEMIFINÁLE, 4. ZÁPAS

SVĚTLÁ N. S. – HLINSKO 3:2

Konečný stav série: 3:1.

„Po nepovedené první třetině jsme se dokázali ve zbytku zápasu zvednout a dotáhnout sérii hranou na tři vítězná utkání ke konečnému vítězství 3:1. Teď nás přivítá asi největší favorit celé soutěže – mužstvo České Třebové. Pokud se budeme držet naší hry, tak věřím, že nejsme bez šancí. O výsledek se rozhodně popereme a nedáme nic zadarmo. V sérii s Hlinskem si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, měli jsme ve většině případů více ze hry, více střeleckých příležitostí, vice pohybu a bojovnosti. Samozřejmě jsme měli i hluché pasáže, kdy jsme vypadli z role, ale vždy jsme se našli a dokázali reagovat. Porazit zkušené hráče Hlinska je pro náš tým dobrá vizitka,“ zhodnotil duel světelský kouč Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 33. P. Včela (O. Včela), 39. P. Včela (Blažek, Dolinský), 50. P. Včela (Šíma) – 16. Sobotka (Dítě, Beneš), 53. Vlček (Pelán, Beneš). Rozhodčí: Vepřovský – Křivohlavý, Souček. Vyloučení: 5:10, Plachý (H) 10 minut. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 229. Třetiny: 0:1, 2:0, 1:1. Světlá n. S.: Koubský – O. Včela, Kořínek, Bradáč, Šíma, Zvěřina, Svoboda – P. Včela, Jak. Doležal, Špatenka, Štros, Dolinský, Blažek, Kopecký, Piskač, Kubát.

FINÁLE, 1. ZÁPAS

Č. TŘEBOVÁ – SVĚTLÁ N. S. 2:3

Stav série: 0:1.

Program finále



11.3. (19.00)

Světlá n. S. – Č. Třebová

15.3. (17.00)

Č. Třebová – Světlá n. S.

„Dnes před svými hráči smekám, všichni do jednoho zaslouží za předvedený výkon absolutorium. A i kdybychom nakonec nezvítězili, tak bych hráče pochválil. Nechali na ledě všechno, a co mě obzvláště těší je fakt, že nás domácí hráči nepřehráli. Stav série je 1:0 pro nás, což je dobrý vklad do dalších bojů. Nesmíme být ale, jak se říká, „na hrušce“, rychle je potřeba spadnout dolů, užít si dnešní večer. Zítra už je potřeba mít v hlavách zápas číslo dvě a udělat maximum pro to, abychom se pokusili zvítězit. Favoritem série rozhodně nejsme, ale opravdu se budeme snažit očekávanému favoritovi vítězství zhatit. Našim fanouškům děkujeme za skvělou podporu a věříme, že si najdou cestu i do domácí arény,“ pochvaloval si Fixa.

Branky a nahrávky: 44. Švub, 45. Korhoň (Filip, Křečan) – 17. D. Piskač (Kořínek, Kubát), 31. V. Piskač (D. Piskač, Kubát), 47. Štros (Kopecký). Rozhodčí: Čížek – Obr, Voltner. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 492. Třetina: 0:1, 0:1, 2:1. Světlá n. S.: Koubský – Šíma, Kořínek, D. Piskač, Kerber, Zvěřina, Svoboda – Štros, Jindra, Špatenka, V. Piskač, Dolinský, Kohout, Kopecký, Blažek, Kubát.