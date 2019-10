KRAJSKÁ LIGA PARDUBICKA

Č. TŘEBOVÁ – SVĚTLÁ 3:2

„Utkání jsme zvládli skvěle takticky, bohužel jsme nedali góly v rozhodujícím okamžiku a naopak sami inkasovali. Musím pochválit Michala Koubského za to, s jakým přehledem dneska odchytal,“ řekl k utkání trenér Světlé Martin Kubát.

Branky a nahrávky: 33. Fúzik (Hemský), 53. Veverka (Prachař, Král), 60. Hemský (Prachař, Korhoň) – 15. Kořínek (Kohout, P. Včela), 55. Bradáč (P. Včela, Kohout). Rozhodčí: Kolář – Kopecký, Pecina. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 419. Třetiny: 0:1, 1:0, 2:1. Světlá n. S.: Koubský – Svoboda, Kořínek, Bradáč, Špatenka, Adam, Zvěřina, Fibikar – Kohout, Pachl, Jakub Doležal, Jindra, Dolinský, P. Včela, Pokorný.

CHOTĚBOŘ –M. TŘEBOVÁ 4:7

„Začátek utkání patřil jednoznačně hostům, kteří opanovali kluziště a po zásluze šli do vedení 0:2. Domácí trenér reagoval oddechovým časem, hodně musel na hráče zvýšit hlas a najednou bylo na ledě zcela jiné mužstvo. Druhá část se nesla hlavně ve znamení častých vyloučení, kdy hlavní sudí Vrba z hokeje udělal bramboračku. Logicky tak přibývalo nervozity na ledě i v hledišti. Diváci ale viděli i branky, když hosté dokázali svoje šance proměnit, domácím prostě střelec chybí. Do té hostující se ale krásně trefil Pecen, když hostující obránce v přesilové hře na modré zlomil hůl. V poslední části hry se domácí snažili a bojovali do konce sil, hosté utekli až na 3:6, Svoboda dokázal snížit, ale to bylo dnes všechno. Domácím nelze upřít bojovnost a nasazení, leč hosté se ukázali mnohem zkušenějším mužstvem,“ přiblížil utkání tajemník Chotěboře Jaroslav Ludvík.

Branky a nahrávky: 14. Pecen (Svoboda), 20. Vantuch (Svoboda), 32. Pecen, 48. Svoboda – 5. Langr, 8. Cach (Řehulka, Sedláček), 22. Langr (Faltus), 35. Adolf (Cach), 36. Řehulka (Langr), 42. Langr (Faltus), 56. Langr (Pavlovský). Rozhodčí: Vrba – Pilný, Louda. Vyloučení: 10:9, domácí – Ludvík Jaroslav OT, hosté – Janků – OT. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 150. Třetiny: 2:2, 1:3, 1:2. Chotěboř: Pešek – Pavlas, Jaroš, Kříž, Suchý, Lacina, Jakub Ludvík, Musílek, Jakub Hospodka, Jan Hospodka, Jaroslav Ludvík, Pecen, Svoboda, Činčila, Vantuch, Mašek, Březina.

SVĚTLÁ – CHRUDIM 4:2

„Začátek zápasu nám moc nevyšel. Od stavu 0:2 ale náš tým ukázal charakter a chuť vyhrát a nasázel soupeři čtyři góly. Poslední třetinu jsme si zkušeně pohlídali a konečně doma poprvé vyhráli. Chválím celý tým a fanoušky – v takové atmosféře se nemůže prohrávat,“ uznal Martin Kubát.

Branky a nahrávky: 23. P. Včela (Kohout), 30. Jar. Doležal, 37. Blažek (Dolinský), 40. Bradáč (P. Včela, Kořínek) – 10. Novotný (Machač), 22. Karásek (Kalous, Koreček). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Křivohlavý. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 171. Třetiny: 0:1, 4:1, 0:0. Světlá n. S.: Koubský – Šíma, D. Piskač, Zvěřina, Bradáč, Kořínek, Fibikar, Svoboda – Jakub Doležal, Kubát, Dolinský, P. Včela, V. Piskač, Jaroslav Doležal, Kohout, Špatenka, Blažek, J. Přibyl.

HLINSKO – CHOTĚBOŘ 4:5 SN

„V Hlinsku se hráči opět vydali na maximum. V první třetině se v samém závěru domácí dokázali dvakrát trefit. Chotěboř opanovala jednoznačně prostřední část, když dokázala stav otočit na 2:4.

Když ve 43. minutě domácí snížili na 3:4, tak začal silně úřadovat hlavní sudí Kolář a oba jeho pomocníci. S námi to pak nevypadalo moc dobře. Domácí v přesilové hře srovnali, ale nás to semklo a nesmírnou bojovností a vůlí jsme dokázali zápas dovézt do prodloužení. V něm se nerozhodlo a na řadu tak přišly samostatné nájezdy, ve kterých se trefil z domácích pouze Beneš, který jel však paradoxně dvakrát. Od nás dokázali překonat domácího brankáře Hospodka a Suchý a bonusový bod tak putuje po zásluze do Chotěboře,“ řekl Ludvík.

Branky a nahrávky: 17. Homola (Vlček), 19. Pazourek (Vácha), 43. Hudec (Zdražil), 55. Homola (Vácha) – 26. Vantuch (Činčila, Jakub Ludvík), 32. Mašek (Vlček), 35. Dvořák (Mendl), 36. Dvořák, 65. Suchý. Rozhodčí: Kolář – Javůrek, Pošvář. Vyloučení: 3:6, domácí – Sobotka 10, hosté – Kraučuk – 10+20, Dvořák – 10+20. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 236. Třetiny: 2:0, 0:4, 2:0 – 0:0. Chotěboř: Kulich – Kříž, Kopecký, Suchý, Mendl, Pavlas, Jakub Ludvík, Mašek, Vlček, Březina, Dvořák, Svoboda, Jelínek, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Kraučuk.