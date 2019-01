Havlíčkobrodsko - Hokejisté Světlé nad Sázavou měli na svém kontě šest zápasů bez porážky. Ovšem o víkendu v po dlouhé době okusili hořkost porážky. Zajeli si pro ni do Litomyšle. To rezerva Havlíčkova Brodu podruhé v řadě vyhrála a opět vysokým rozdílem. Tentokrát si počíhali na poličku 7:1. Chotěboř opět prohrála nejprve ve středu v Chrudimi a o víkendu i v Chocni.

LITOMYŠL – SVĚTLÁ N. S. 4:1

„První polovinu zápasu jsme hráli přesně, co jsme potřebovali. Dobrý výkon jsme ale nedokázali potvrdit gólově. Následně přišel výpadek koncetrace, kdy se domácí dostali do vedení a zápas již dotáhli do vítězného konce,” posteskl si hrající trenér Jakub Kořínek.

Branky a nahrávky: 36. Barkóci (Musil), 37. Starý, 51. Zahradník (Pilavka, Voříšek), 59. Dvořák (Mečiar) – 12. Vantuch (Kořínek). Rozhodčí: Vepřovský – Souček, Málek. Vyloučení: 5:4; navíc: Jak. Doležal 10 min. OT, P. Včela OK, Jak. Doležal 10 min. OT. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 171. Světlá nad Sázavou: Zvolánek (Koubský) – Svoboda, O. Včela, Šíma, Špatenka, Kořínek, Fibikar – Böhm, Vantuch, Blažek, Štros, P. Včela, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, Kubát.

CHRUDIM – CHOTĚBOŘ 4:1

„Chotěboř podala v Chrudimi sice bojovný výkon, ale na výborně bruslícího a agresivního soupeře to nestačilo, vyhrálo lepší mužstvo. Je třeba doufat, že se již mužstvo na trénincích i zápasech sejde v kompletní nejsilnější sestavě a ukáže svoji sílu ve zbývajících třech zápasech II. části soutěže a hlavně potom v play off,“ řekl Jaroslav Ludvík.

Branky a nahrávky: 4. Novák, 31. Polák, 32. Kišš (Novák, Dobiáš), 59. Haltuch – 40. Patrik Mašek (Vlček, Nguyen). Rozhodčí: Barek – Vepřovský, Říha. Vyloučení: 6:11, Klement – Chrudim 5+OK, Vácha – Chotěboř TH. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 140. Třetiny: 1:0, 2:1, 1:0. Chotěboř: M. Pešek – Vácha, Patrik Mašek, Mendl, Bušek, Krejčí, Jakub Ludvík – Petr Mašek, Vlček, Hospodka, Hlídek, Svoboda, Dvořák, Nguyen, Křesťan, Jaroslav Ludvík.

CHOCEŇ – CHOTĚBOŘ 6:5

Chotěboř už po sedmnácti vteřinách prohrávala. Sice se ji podařilo vzápětí srovnat, ale domácí se v průběhu první třetiny nechala odskočit na rozdíl dvou branek. Ve druhé třetině sice Chotěboř zvládla snížit, jenže domácí si vzali náskok zpět a ještě ke všemu ho navýšili na čtyři branky. Žemlička zvládl alespoň snížit těsně před odchodem do kabin na 6:3. Poslední dějství patřilo Chotěboři, které se povedlo snížit na 6:5, ale víc už nezvládli.

Branky a nahrávky: 1. Prachař (Zavřel, Pilař), 5. Prachař (Hricuš), 15. Krejza (Zavřel, Pilař), 24. Zavřel, 29. Kopečný, 36. Prachař (Pilař) – 1. Svoboda (Dvořák), 22. Eis (Dvořák, Mendl), 40. Žemlička (Hlídek, Krejčí), 46. Hlídek (Petr Mašek), 56. Svoboda (Dvořák, Eis). Rozhodčí: Kolář – Bohuněk, Kolář. Vyloučení: 5:7, Březka – Choceň OT. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 415. Třetiny: 3:1, 3:2, 0:2. Chotěboř: Hamarič (24. M. Pešek) – Krejčí, Patrik Mašek, Mendl, Jakub Ludvík, Křesťan – Hlídek, Vlček, Petr Mašek, Eis, Dvořák, Svoboda, Kraučuk, Nguyen, Žemlička.

H. BROD B – POLIČKA 7:1

Program příštího kola – středa 24. ledna: Moravská Třebová – Choceň, Hlinsko – Chrudim, Česká Třebová – Chotěboř (18.30).