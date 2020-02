O POHÁR VM - SEMIFINÁLE - 1. ZÁPAS

HLINSKO – SVĚTLÁ N. S. 5:4 pp

Stav série: 1:0.

Program semifinále



26. 2. (18.30)

Světlá n. S. – Hlinsko

1. 3. (17.30)

Hlinsko – Světlá n. S.

„Zápas s podobným scénářem jako předcházející zápasy, akorát s pohodlným polštářem v podobě vedení 3:0. Na nic se nebudu vymlouvat, zkušené mužstvo by si už těžko toto vedení nechalo vzít. Samozřejmě se to čas od času stane, ale nám až nějak často. Co je nám platný tlak, územní převaha, vyložené šance, když nejsou potrestané gólem a zkušený soupeř využije sebemenší naší liknavost ke vstřelení branky. Hokej se hraje na góly a Hlinsko dalo o gól více, tudíž vyhrálo,“ zhodnotil úvodní duel světelský kouč Ladislav Fixa.

Ten si také myslí, že by zkušení hráči měli převzít zodpovědnost na sebe. „Naši zkušení hráči by se měli probrat, vzít zodpovědnost na sebe, na nic se nevymlouvat a hrabat pro mužstvo. Věřím, že to v následujícím domácím zápase dokáží, mají naší důvěru. Divákům děkujeme za podporu a ve středu opět doma na značkách,“ dodal Fixa.

Branky a nahrávky: 35. Vlček (Homola, T. Hudec), 44. Pelán (Vácha, Skotar), 52. Hron (Beneš), 57. Chvojka (Vlček), 65. Beneš (Plachý, T. Hudec) – 1. Bradáč (P. Včela, Jak. Doležal), 2. Špatenka (Štros), 18. Blažek (Šíma, Dolinský), 53. Kohout. Rozhodčí: Rulíček – Kis, Pilný. Vyloučení: 11:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 185. Třetiny: 0:3, 1:0, 3:1 – 1:0. Světlá nad Sázavou: Zvolánek – Bradáč, Šíma, Adam, O. Včela, Kořínek, Svoboda – T. Kratochvíl, Špatenka, P. Včela, Štros, V. Piskač, Dolinský, Kohout, Jak. Doležal, Blažek, Pokorný.