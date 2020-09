Šest zápasů, šest vítězství! Dukla na sokolovský Baník umí, alespoň v minulém ročníku Chance ligy to tak bylo. „Ale to je už pryč, mají lepší tým než loni,“ nebere asistent trenéra Karel Nekvasil úspěšnou sérii nijak vážně.

Vzápětí dodává i jasné důkazy. „Oni byli před středečním kolem v tabulce před námi. Hodně posílili, a ty výsledky tomu odpovídají,“ je přesvědčený, že Sokolov bude dnes určitě kousat.

Nicméně jihlavský výběr je také v dobré formě.a do další výzvy mže jít sebevědomý. „Hrajeme doma a chceme tohle utkání zvládnout,“ potvrzuje tříbodové choutky jeden z koučů.

A jaká cesta by k vítězství měla vést? „My budeme chtít hrát aktivní hokej, který vyžadujeme před každým zápasem. Máme nachystané video, podíváme se na ně a v sobotu dopoledne si to s klukama ještě projdeme, ať jsme na ně nachystaní,“ nastiňuje.

Chance liga

Sobotní program 5. kola: Slavia – Vrchlabí, Vsetín – Kolín, Havířov – Přerov, Litoměřice – Kladno, Poruba – Šumperk, Frýdek-Místek – Ústí, JIHLAVA – Sokolov (17.30), Prostějov – Benátky n. J.

Pondělní program 6. kola: Ústí – Prostějov, Kadaň – Frýdek-Místek, Šumperk – JIHLAVA (17.00), Vsetín – Havířov, Vrchlabí – Poruba.

Jisté je to, že na ledě se neobjeví zranění Skořepa, Strejček a nově také Bukač. „Obranu bude sice těžké skládat, ale nastoupíme,“ zasmál se trenér.

Ten věří, že přijdou fandit i diváci. „Doufáme, že dorazí a pomohou nám. Je to nově omezené na tisíc lidí, a byli bychom rádi, kdyby se to naplnilo. I v Kadani bylo dvacet třicet dukláků, toho si moc vážíme. Myslím, že by to mohl být dobrý hokej,“ uzavírá Karel Nekvasil.

Hokejisté Třebíče jsou stále mimo hru, jelikož do 28. září musí být v karanténě. Hrát tedy nebudou dnes s Kadaní, v pondělí proti Sokolovu a nakonec ani ve středu se Šumperkem. „Od středy bychom měli začít trénovat a v sobotu třetího října bychom měli sehrát první soutěžní zápas ve Vrchlabí,“ nastínil na webu HS Třebíč kouč Roman Mejzlík, v jehož týmu bylo ve čtvrtek evidovaných šest hráčů s pozitivním testem na Covid-19.