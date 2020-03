H. BROD – OPAVA 1:4

Důležitost zápasu zřejmě na domácí dolehla a hlavně prvních deset minut jim příliš nevyšlo. „Vstup do zápasu nebyl z naší strany ideální. Pak si myslím, že jsme od desáté minuty srovnali krok,“ souhlasil asistent brodského trenéra Pavel Zmrhal. Opava nakonec po první třetině vedla o dvě branky. Druhé dějství bylo ze strany domácích lepší, ale nedokázali vyzrát na opavského Daňu, a prosadili se jen jednou. Ve třetí třetině pak ještě Opava přidala další dvě branky a o vítězi tak bylo rozhodnuto.

„Bohužel, věděli jsme, o co hrajeme. I když jsme na to byli přepravení, tak nám to možná svazovalo ruce. V některých momentech jsme hráli proti šesti. To jsou tak jasné fauly. Pak se můžeme divit, že jsou naši hráči na dvacítkách a osmnáctkách pořád vylučovaní. Rozhodčí to prostě nezvládají,“ zlobil se Zmrhal.

Branky a nahrávky: 22. Voříšek (Cachnín, Kulhánek) – 3. Cihlář (Černý, Wolf), 18. Malina (Rousek), 56. Černý (Peslar, Cihlář), 59. Kysučan (Zdeněk, Herman). Rozhodčí: Čuňočka – Kleprlík, Kráľ. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 496. Třetiny: 0:2, 1:0, 0:2. Havlíčkův Brod: Holík – Pospíchal, Vala, Kulhánek, Pejchal, Kliment, Benák, Krejčí – Mikeš, Třetina, Přidal – Plachý, Cachnín, Voříšek – Kadlec, Ludvík, Holenda – Kuchta.