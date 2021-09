Oba soupeři hodně stáli o vítězství, protože začátek sezony je nezastihl v právě blyštivé formě. Spokojenější byli hosté, za které se už v první třetině dvakrát trefil Dzierkals a jednou Kantner. Úvodní dvacetiminutovka byla vůbec bohatá na góly, v dresu Vervy se prosadili Hrbas a v přesilovce Irving. Jenže Západočeši na rozdíl od domácích pálili do černého i ve třetí třetině, konkrétně Schleiss a Blomstrand. Výsledek znamená, že Litvínov klesl na předposlední příčku, prohrál popáté v řadě.

Za domácí snížil 31 sekund před druhou sirénou Francouz Perret a i ve třetí třetině úřadovala hradecká cizinecká legie – skóre otočili Kanaďan Blain a Američan Klima. Pardubické snahy o zdramatizování zápasu uťal v 53. minutě svým gólem obránce Jank a v závěru se ještě do prázdné brány trefil další Kanaďan Lalancette.

Poslední tři východočeská derby skončila vždy jen těsně o jediný gól, tentokrát ale s převahou uspěl Hradec Králové. Hosté z města perníku přitom díky gólům Poulíčka a Ciencialy ze druhé třetiny vedli na ledě rivala už 2:0, to však bylo z jejich strany vše.

Ne, Jihočechům to proti Mladé Boleslavi vůbec nejde. V minulém ročníku Motor s tímto soupeřem čtyřikrát prohrál a nedařilo se mu ani v neděli v domácím prostředí. Hosté si odvezli vysokou výhru, díky které poskočili do čela tabulky.

„Domácí“ Rytíři šli do souboje dvou nejhorších týmů tabulky posíleni páteční výhrou nad mistrovským Třincem, proti Zlínu ale prohospodařili nadějné dvoubrankové vedení po dvou třetinách. O góly se postarali z nájezdu Strnad (čas 17:07) a v oslabení Filip (39:12), hosté ovšem v první polovině třetí části vyrovnali zásluhou Hejcmana a Honejska.

I ve druhé třetině se Brňané díky Horkému (trefil se v oslabení) dostali do vedení, které zlikvidoval 19 sekund před přestávkou Horák. Také třetí třetině nabídla vyrovnaný hokej, ale ne góly. Šlo se tak do prodloužení. V něm Kometu v čase 62:37 oslabil faulující Mallet a Chlapík nabídnutou přesilovku přesně za minutu využil.

David Krejčí přispěl k výhře Olomouce nad Libercem svým sedmým gólem v sezoně, zatímco Mladá Boleslav nastřílela "šestku" Českým Budějovicím a poskočila do čela extraligové tabulky. Východočeské derby s Pardubicemi ovládl Hradec Králové a Plzeň úspěšně vykradla trápící se Litvínov.

Jedním z taháků nedělního 8. kola byl pražský souboj velkých rivalů Sparty s Kometou, na který do O2 areny dorazila vzhledem k současným poměrům vcelku solidní návštěva. A výhru v prodloužení slavili Pražané. Stejným výsledkem skončil i duel dvou kandidátů na sestup Kladna se Zlínem.

