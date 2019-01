Vysočina: Nešlo to. Týmům z Vysočiny se ve 21. kole druhé hokejové ligy nedařilo podle představ.

Bez obrany to nešlo. Trenér Žďáru nad Sázavou Martin Sobotka měl v Břeclavi k dispozici pouze čtyři stabilní obránce, mimo jiné mu chyběl i zkušený bek Pavel Staněk (v tmavém). Mezery v obraně byly znát a Plameny nakonec prohrály 3:7. | Foto: Veronika Ostrčilová

Bodovat dokázal pouze pelhřimovský Spartak, který udolal Jindřichův Hradec v prodloužení 6:5. S ostatními celky už to tak slavné nebylo. Žďár podlehl Břeclavi 3:7, Moravské Budějovice Hodonínu 2:5 a Chotěboř doma nestačila na Kolín, se kterým prohrála také 2:5.

PELHŘIMOV – J. HRADEC 6:5 p

V defenzívě oslabený Pelhřimov začal skvěle. Po 89 vteřinách prostřelil Kubeše Bezděk. Pak ale měl dlouho navrch Jindřichův Hradec, kterému se povedlo ve druhé třetině odskočit na 2:4. „Mohli jsme rozhodnout, protože za tohoto stavu jsme hráli přesilovku pěti proti třem," uvedl kouč Jihočechů a bývalý trenér Spartaku Ladislav Kolda. Nestalo se, Vajgar nadějnou početní výhodu nevyužil a domácí ještě do konce druhé části srovnali. Dramatické utkání pak došlo až do prodloužení. To skončilo po necelých dvou minutách. Od modré čáry napřáhl ke střele Bezděk a puk tečoval do sítě Martin Hadrava. „Diváci se bavili, byl to útočný hokej. Tým musím pochválit za bojovnost, díky ní otočil nepříznivě se vyvíjející utkání," prohlásil trenér vítězů Martin Meloun.

Branky a nahrávky: 2. Bezděk (Martin Hadrava), 14. Marek Hadrava (Tecl), 31. Bezděk, 36. Plachý (Tecl), 55. Tecl (Plachý), 62. Marek Hadrava (Bezděk) – 10. Tržil (Mařík), 12. Kocar (Procházka), 22. Voříšek (Tupý, Mařík), 24. Kocar (Kupec), 47. Dvořák (Kupec, Voříšek). Rozhodčí: Kareš – Klouda, Křivohlavý. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Diváci: 320. Třetiny: 2:2, 2:2, 1:0. Pelhřimov: Čekal – Tobola, Beneš, Jelínek, Veselý, Posmyk, Stebih – Tecl, Plachý, Hrbatý – Marek Hadrava, Bezděk, Martin Hadrava – Kubát, F. Kasalý, Votápek.

BŘECLAV – ŽĎÁR N. S. 7:3

Na jih Moravy odcestovaly Plameny v hodně okleštěné sestavě. Trenér Sobotka lepil díry v obraně, jak se dalo, a tak se ke čtveřici beků přidal pouze trénující Vránek. Když bylo potřeba, zaskočil i bojovník Ježek. První třetina však skončila výsledkovým propadákem. Na šance se hosté sice drželi, ale do šaten se šlo za stavu 4:0. Střelecké probuzení nastartoval ve 24. minutě ranou z těžkého úhlu Man.

Krátce nato vrátil Žďárské do zápasu obránce Šír. Tlak hostů sílil, Plameny daly i třetí gól, ten však nebyl pro posunutou klec uznán. Místo snížení na rozdílový zásah přišly po půlhodině dvě slepené branky Břeclavi a bylo po zápase. „Jak špatně jsme dohráli zápas s Chotěboří, tak stejně špatně jsme začali v Břeclavi. A ta první třetina rozhodla. Bohužel naše absence především v obraně byly znát až moc," přiznal trenér Martin Sobotka pro hokejový web Žďáru.

Branky a nahrávky: 3. M. Bartoš (Zábranský), 15. Popolanský (Zháňal), 16. Dora, 18. Papp (Beneš), 32. Dora (Jurča, M. Bartoš), 33. M. Bartoš, 51. Beneš (Šaur, M. Bartoš) – 24. Man (Ježek), 28. Šír (Pleva, Man), 35. Vítek. Rozhodčí: Mech – Chocholouš, Kříž. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Diváci: 150. Třetiny: 4:0, 2:3, 1:0. Žďár nad Sázavou: Opršal – Smejkal, Šír, Kolda, Vránek, Pleva – Ježek, Kotlík, Man – Kunstmüller, Březina, Dítě – Vítek, Kaňka, Plachý.

HODONÍN – M. BUDĚJOVICE 5:2

Suverén skupiny Střed vstoupil podle očekávání do zápasu lépe a od začátku měl navrch. Pomohl mu k tomu i nedisciplinovaný výkon hostů, kteří mu nabídli dvě přesilové hry, se kterými si v pohodě hrající Drtiči věděli rady. Po patnácti minutách tak zásluhou Miklíka a Kříže vedli už 2:0. Žihadla sice ještě do přestávky stihla stav zkorigovat, když se trefil Latner, ale hned po změně stran šly Moravské Budějovice do čtyř a znovu byly potrestány. Pokorný před druhou sirénou zvýšil na 4:1 a bylo prakticky rozhodnuto. Telesz sice ještě v polovině závěrečného dějství snížil, Kočovský ale přidal gól do prázdné brány a favorit si připsal další tři body.

Samozřejmě především častá vyloučení vadila kouči Moravských Budějovic Rudolfu Caklovi. „Tentokrát jsme s lídrem tabulky remizovali, budeme-li se bavit o hře pět na pět. Bohužel se nám nepodařilo pohlídat přesilovky, v nichž se domácí dostali do dvoubrankového vedení a Hodonín má dostatečně zkušený mančaft na to, aby si to pohlídal," zlobil se. „Musím ale sportovně uznat, že domácí byli celý zápas lepší. Mají šikovné hráče, kteří jsou silní na puku, mají výborný pohyb. Což nám dělalo problémy," doplnil.

Branky a nahrávky: 12. Miklík (Pokorný, Stejskal), 15. Kříž (Stejskal), 27. Stejskal (Jurásek), 35. Pokorný, 60. Skočovský – 17. Latner (Dostál), 51. Telesz (Peroutka). Rozhodčí: Obadal – Novotný, Šimčík. Vyloučení: 6:9. Využití: 3:1. Diváci: 971. Třetiny: 2:1, 2:0, 1:1. Moravské Budějovice: Boška – Sechovec, Prkna, Zábojník, Latner, Peroutka, Křenek, Barták, Kovalský, Jánský, Kundela, Dostal, L. Sobotka, M. Sobotka, Kadela, Telesz, Mikeš, Kastner.

CHOTĚBOŘ – KOLÍN 2:5

Kolín zajížděl do Chotěboře v roli jasného favorita, ale jako už tradičně utkání neprobíhalo až tak jednoznačně. Kozlové byli od začátku lepším týmem, ale ve srovnání s předchozími zápasy jejich hra rozhodně neoslňovala. Skóre mohl otevřít v osmé minutě Jiří Kadlec, ale zazvonil jen na tyč. Jako první se tak mezi střelce zapsal o čtyři minuty později David Šafránek, který po Ježkově výborné práci v rohu technickou střelou pod horní tyč poslal Kolín do vedení. Ve druhé třetině měla Chotěboř výhodu přesilové hry pět na tři, ale šanci si pořádnou nevytvořili. Zákonitě přišel trest opět z hokejky Šafránka a o dvě minuty později i Cerka. Kolín se tak dostal do pohodového vedení 0:3. Na začátku třetího dějství snížil Stoklasa, ale Ježek v zápětí upravil na 1:4. Ve 49. minutě proměnil chotěbořská Blažek trestné střílení, ale poslední slovo si vzal Šifta, který upravil na konečných 2:5.

Branky a nahrávky: 42. Stoklasa (Fila), 49. Blažek – 12. Šafránek (Ježek), 36. Šafránek (Chaloupka), 38. Cerk (Kadlec), 47. Ježek (Zumr, Pýcha), 55. Šifta (Morkes). Rozhodčí: Veinfurter – Bosák, Šmika. Vyloučení: 5:4, navíc Honza (Kolín) 10 minut. Využití: 1:1. Diváci: 60. Třetiny: 0:1, 0:2, 2:2. Chotěboř: Fikrt – Lenoch, Koželuh, Heřmanský, Šíma, Fedoskov, Sobotka – Varga, Kozlík, Stoklasa, Hemský, Blažek, Dolinský, Fila, Kesner, Hospodka.