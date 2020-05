Trenér Ladislav Fixa se mladým dát příležitost nebojí. „Kluci, kteří s námi trénují si svoji šanci v A-týmu zaslouží, což jsem říkal i na konci loňské sezóny. Teď bude záležet jen na nich, jak se té šance chopí, všichni budou mít startovací čáru stejnou a zda zapadnou, bude opravdu záležet jen na jejich přístupu a kvalitě,“ naznačil světelský trenér.

Fixa si také uvědomuje, že by o část juniorů mohl přijít. Důvodem je obnovení mužského hokeje v Ledči, která má na některé mladíky nárok. „Samozřejmě se to může stát a u některých se to asi i stane. Na druhou stranu všichni junioři, a nemusí to být jen junioři, svoji šanci dostanou. My jim klidně i Ledeč doporučíme, aby nabrali herní praxi a za rok nebo dva budou mít stále dveře otevřené. Přeci jenom Pardubická krajská liga je oproti Vysočině na mnohem větší úrovni,“ uznal Fixa.

Kádr opustily navíc dvě opory loňské sezony. Jakubové Doležal a Bradáč. „Prvně jmenovaný odchází do konkurenční Chotěboře, ten druhý pak do Chocně,“ potvrdil světelský šéf lavičky, který zatím o možných příchodech jedná.

Ovšem klub jde hlavně cestou odchovanců. „Já osobně si myslím, že do takovéto soutěže peníze nepatří a pokud bychom chtěli dát nějakému hráči peníze, tak by to musel být reprezentant,“ smál se Fixa. Tomu už loni chyběl střelec, který byl zvládl proměňovat vytvořené šance.

Jak už se zmínilo výše, Skláři budou letos opět hrát pardubickou ligu. „Už v sezóně jsme s hráči mluvili, že chceme hrát Pardubickou soutěž, o které si myslíme, že je velice kvalitní a patří mezi nejlepší krajské ligy. Věříme, že nebudeme hrát druhé housle. Ostatně o tom, že ti kluci na to mají, jsem se přesvědčil po mém příchodu v půlce loňské sezóny,“ prozradil Fixa.

EDITA VESELKOVÁ, FILIP BENEŠ