Hodnocení světelského kouče hodnotí všechny tři části zvlášť. „Hlavním cílem základní části bylo, dostat se do play-off a být v první šestce. Cíl se splnil, dostali jsme se tam zaslouženě,“ uznal Fixa, který chtěl zvládnout i nadstavbovou část a všechny zápasy vyhrát.

„Nechtěli jsme skončit na pátém, šestém místě. Chtěli jsme hrát. To jsme potvrdili a šli z druhého místa,“ potvrdil světelský lodivod, kterému ale hlasy ze Světlé říkaly, že soupeřem bude Chotěboř a na tu jeho celek neumí. „Jenže jsme nechtěli spekulovat, i když se to pak otočilo proti nám.“

A taky se slova o tom, že Chotěboř není oblíbeným soupeřem Sklářů, potvrdila. Sérii prohráli 3:1 na zápasy. „Rozhodl první domácí zápas, kde jsme byli jednoznačně lepší. Vedli jsme 3:1 ještě pět minut před koncem. Potom přišel zkrat hráčů. Podle mě měli v hlavách to, že už se nemůže nic stát. Jenže hokej se hraje šedesát minut,“ kroutil hlavou Fixa.

„Ve druhém zápase jsme byli aktivnější střelecky, ale nebyli jsme schopní dát gól,“ pokračoval v hodnocení v nezvládnutém play-off. Třetí duel Skláři vyhráli a vykřesali jiskřičku naděje. „Ale neměli jsme mentální sílu. Byli jsme podráždění, nervózní, hodně vylučovaní. Tým neměl na to, aby přes soupeře přešel,“ dodal.

Hlavními důvody neúspěchu byla světelská střelecká impotence, výborný výkon Chotěboře, který byl podložený skvělým výkonem brankáře Peška. „Samozřejmě kdybychom přešli přes Chotěboř, mohli jsme jít vysoko, ale to je jen kdyby. A hlavně sezona se hodnotí podle toho, jak dopadne play-off,“ řekl Fixa.

Skláři pak po nezvládnutých vyřazovacích bojích museli odehrát ještě pohár Vladimíra Martince. „Podle mě tahle soutěž postrádá logiku, nastavení na zápas je malé, dochází k tomu, co se dělo v Hlinsku. Je to nervózní, dochází k šarvátkám… Za mě by ta soutěž už neměla být, je to podle mě zbytečné,“ naznačil Fixa.

Ten zatím zůstává u kormidla Sklářů. „Chtěl bych zůstat ve Světlé a chci ještě minimálně sezonu odtrénovat. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale teď to mám takto nastavené,“ potvrdil světelský trenér.