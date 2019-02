Hokejistům Chotěboře bude soupeřem v semifinále Chrudim. První zápas série je na programu už tuto neděli. „Myslím, co jsem se díval na tabulku, tak byla Světlá nejtěžším možným soupeřem. A Chrudim je druhá. Hraje aktivní hokej, myslím, že hodně podobný tomu světelskému. Budeme opět vycházet z dobré defenzivy,“ naznačil taktiku chotěbořský trenér Aleš Kraučuk.

Jeho svěřenci začínají sérii na ledě soupeře, a podle něj je to pro ně spíše výhoda než nevýhoda. „Soupeř začíná doma, tak by mohl být pod tlakem. My se navíc můžeme podívat, jaký systém zvolí a čím bychom ho mohli v dalších zápasech eventuálně překvapit,“ dodal chotěbořský šéf lavičky.

Chotěbořský tým by měl být do semifinálových bojů kompletní. „Ve čtvrtfinále nám nějací kluci chyběli, ale během něj se nám uzdravil Jakub Kraučuk, ale naopak vypadl Marek Vantuch, který si podvrtnul kotník. Měl by se ale dát snad dokupy. Tak snad budeme kompletní,“ prozradil Kraučuk.

KRAJSKÁ LIGA PARDUBICKA - 4. ZÁPAS:

CHOTĚBOŘ – SVĚTLÁ N. S. 3:1

Stav série: 3:1.

„Před sérií jsem říkal, že zápasy budou vyrovnané a bude rozhodovat každá maličkost. A to se potvrdila. Všechny skončili v prodloužení, na nájezdy nebo maximálně o dva góly. Ani není nic, co by mě překvapilo. My jsme si před čtvrtfinále řekli, že chceme hrát disciplinovaně a to jsme dodrželi, a to si myslím, že byl hlavní klíč k úspěchu,“ řekl k sérii chotěbořský kouč Aleš Kraučuk.

„Utkání skončilo, dnes jsme utkání nezvládli a myslím, že po zásluze jsme prohráli. O osudu série ale nerozhodl dnešní zápas, to je potřeba si uvědomit. Soupeři gratulujeme a přejeme mu hodně štěstí v dalších bojích. Na další hodnocení je teď brzy a my budeme mít dostatek času a prostoru se vyjádřit. Faktem je, že vzhledem k průběhu sezóny, postavení v tabulce a předvedené hře je vyřazení ve čtvrtfinále jednoznačně zklamáním,“ řekl k utkání zklamaný světelský kouč Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 15. Jan Hospodka (Činčila), 32. Pecen (Dvořák), 40. Vlček (Mašek, Kraučuk) – 8. Blažek (Štros, Dolinský). Rozhodčí: Hájek, Kratochvíl – Bohuněk, Říha. Vyloučení: 7:7; navíc: P. Včela 10 min. OT + OK + TH a Šíma TH. Trestné minuty: 14:94. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 650. Třetiny: 1:1, 2:0, 0:0. Chotěboř: Pešek – Mendl, Pecen, Musílek, Jakub Ludvík, Krejčí, Jaroslav Ludvík, Suchý, Lacina, Jaroš – Jan Hospodka, Vlček, Jakub Hospodka, Dvořák, Kraučuk, Svoboda, Březina, Hálek, Činčila, Mašek, Hlídek. Světlá nad Sázavou: Folvarský – Svoboda, Vacek, Bradáč, O. Včela, Šíma, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, V. Piskač, Štros, P. Včela, Dolinský, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, Špatenka, Kubát.

Program semifinále

Neděle 24. února

Chrudim – Chotěboř (17.00)



Středa 27. února

Chotěboř – Chrudim (18.30)



Neděle 3. března

Chrudim – Chotěboř (17.00)



Středa 6. března

Chotěboř – Chrudim (18.30)



Neděle 10. března

Chrudim – Chotěboř (17.00)