2. ZÁPAS

CHOTĚBOŘ – Č. TŘEBOVÁ 5:2

Stav série: 1:1.

,,My jsme měli výborný vstup do utkání a šli do vedení. Potom se hra vyrovnala a šance byly na obou stranách, ale nás držel brankář a zvýšili jsme na 2:0. Hned na to ale soupeř odpověděl. Z mého pohledu byla hodně důležitá branka Dvořáka čtyři sekundy před koncem první třetiny. Druhá třetina byla vyrovnaná, ale branka v ní nepadla. Ve třetí části sice soupeř na naše zvýšení odpověděl, ale dobrou taktickou hrou jsme dovedli zápas do vítězného konce. Musím všem hráčům poděkovat za nasazení a bojovnost takto se hraje play-off,“ zhodnotil duel kouč Aleš Kraučuk.

Branky a nahrávky: 1. Eis (Kříž, Svoboda), 15. Vantuch (Činčila), 20. Dvořák (Eis), 45. Eis (M. Vlček), 59. Vantuch – 17. Veverka (Pažourek, Filip), 47. Korhoň (T. Prachař, Král). Rozhodčí: Kareš, Vepřovský – Hájková, Kolář. Vyloučení: 6:7, navíc Kříž (CH) 10 minut. Využití: 2:0. Diváků: 400. Třetiny: 3:1, 0:0, 2:1. Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Suchý, Kříž, Mendl, Jakub Ludvík - Mašek, M. Vlček, Jaroslav Ludvík – Dvořák, Svoboda, Eis – Vantuch, Jan Hospodka, Činčila.

SVĚTLÁ N. S. – CHOCEŇ 2:4

Stav série: 0:2.

„Na územní převahu a dobývání hostujícího území se hokej bohužel nehraje. Ten se hraje na góly a v tom nás tým Chocně přehrál. Herní projev Spartaku, zkušení hráči, kteří nepanikaří, s podporou asi nejlepšího gólmana této soutěže, to vše na nás zatím stačí. Ale ještě není rozhodnuto. Bojovnost nestačila, rozhodla kvalita provedení nabídnutých šancí. Určitě nic nedáme zadarmo,“ řekl k utkání světelský trenér Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 38. Kopecký (Bradáč, Štros), 54. Dolinský (Šíma, O. Včela) – 19. Štefka (Martinec, Prachař), 20. Krejza (Fišer, L. Pilař), 21. Prachař (Martinec), 30. Štefka (Prachař). Rozhodčí: Kukeně, Čížek – Pecina, Říha. Vyloučení: 4:12. Využití: 1:1. Diváci: 299. Třetiny: 0:2, 1:2, 1:0. Světlá n. S.: Zvolánek (30. Koubský) – O. Včela, Kořínek, Bradáč, Šíma, Svoboda, Zvěřina, Kerber – Blažek, Štros, Špatenka, Jak. Doležal, Jar. Doležal, Dolinský, Kopecký, Kohout, Kubát, T. Kratochvíl, P. Včela.

3. ZÁPAS

Č. TŘEBOVÁ – CHOTĚBOŘ 3:4

Stav série: 1:2.

„My jsme chtěli navázat na středeční vítězství, kdy všichni hráči předvedli dobrý výkon. Jenže vstup do utkání se nám nepovedl, byla z naší strany bojácná a soupeř byl jasně lepší. Tak jsem vlítl do kabiny a zvýšil jsem hlas. Kluci byli překvapení, že jinak takový nejsem. A do druhé třetiny nastoupilo jiné mužstvo. Vyrovnali jsme na 2:2, a soupeř hodně znervózněl. Nám se podařilo proměnit trestné střílení. A domácí byli nervózní, faulovali a my jsme proměnili přesilovku a zvýšili na 4:2. Třetí třetinu jsme odehráli dobře takticky, ubránili jsme sporná oslabení a dovedli zápas k vítězství,“ pochvaloval si chotěbořský kouč Aleš Kraučuk, který ale je stále nohama na zemi. „Vedeme v sérii. Soupeř je ale pořád favorit, mají zkušené hráče, ale prostě my jdeme do zápasu s čistou hlavou. My jen můžeme, ale oni musí,“ upozornil Kraučuk, který potrápení favorita ale před startem série rozhodně nečekal. „Nečekal jsem, že v sérii povedeme. Ale je pravda, že na osmém místě jsme neskončili kvůli špatnému hokeji, ale protože jsme snad ani jeden zápas nebyli kompletní a trochu nás trápila koncovka. Během základní části jsme mužstvo budovali a na play-off máme téměř komplet, chybí pouze Kraučuk a Tecl, jinak obrana je pohromadě, navíc se vrátil Eis, a je to znát, tým si věří,“ dodal chotěbořský trenér.

Branky a nahrávky: 2. Pažourek (Filip), 7. Veverka (Šejba), 47. Filip (Křečan, Hemský) – 2. Činčila (Mendl), 26. Dvořák (Klofáč), 30. Dvořák (TS), 37. Mendl (Mašek). Rozhodčí: Vrba, Čížek – Padevět, Kis. Vyloučení: 7:9. Využití: 0:1. Diváci: 640. Třetiny: 2:1, 0:3, 1:0. Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Kříž, Suchý, Mendl, Jakub Ludvík, Kopecký, Musílek, Mašek, Vlček, Jaroslav Ludvík, Dvořák, Svoboda, Eis, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Březina.

CHOCEŇ – SVĚTLÁ N. S. 3:2 pp

Stav série 0:3.

„Utkání jsme chtěli vyhrát a po ne úplně vydařeném zápase doma vrátit sérii zpět na domácí led. Od začátku jsme tomu šli naproti, byli aktivní, agresivní a úvodní třetina šla jednoznačně za námi. Poměr střel byl 18:2 pro nás, ale stav utkání 1:1! Herní projev se nezměnil ani ve třetině druhé, chyběla tomu jenom efektivita v zakončení. Dali jsme jenom a pouze jeden gól a to ještě v oslabení, kde jsme využili rychlé přečíslení. Soupeři jsme naším netaktickým střídáním umožnili jednoduše vyrovnat. Stav po dvou třetinách byl 2:2. Do závěrečné třetiny jsme šli s odhodláním to konečně zlomit a zvítězit. Domácí mužstvo samozřejmě chtělo to samé a soustředilo se hlavně na to, gól neinkasovat. To se nakonec podařilo a utkání dospělo do prodloužení. V tom nakonec rozhodli domácí ve druhé minutě a radují se z postupu do semifinále. My se rozhodně nemáme za co stydět, byli jsme po většinu utkání lepším mužstvem, ale na to se hokej nehraje. Nemám co vytknout, kluci se vydali. Tíží nás střelecká potence a nadprůměrný gólman Koutský, který byl jednoznačně nejlepším hráčem série. Soupeři gratulujeme k postupu, divákům obou táborů k vynikající kulise a rozhodčím za korektní rozhodování,“ zhodnotil rozhodující světelský kouč Ladislav Fixa, který také zhodnotil průběh celé rychlé série.

„Celá série se dle mého názoru lámala v prvním utkání, kde se opakovalo loňské selhání a zbytečně inkasované dva góly za „rozhodnutého“ stavu. Soupeř disponuje velice zkušeným týmem, podpořený jednoznačnou oporou v bráně. Pokud budou takto pracovat v dalších bojích, mají velkou šanci jít dál. Snad, ale uznají naší sílu, takto pod tlak už je těžko někdo dostane. Bude rozhodovat jiný typ hokeje. Já osobně bych ale na taktice nic neměnil a opět bychom hráli aktivně. Samozřejmě s lepším zakončením. My si teď hlavně psychicky odpočineme a popřemýšlíme nad strategií, jak světelský klub do budoucna dále úspěšně rozvíjet.“

Branky a nahrávky: 13. L. Pilař (Škvor, Knytl), 35. Prachař (Šeda, Novák), 62. Martinec (Prachař) – 19. Dolinský (Blažek, O. Včela), 25. Bradáč (P. Včela, Kohout). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Hrabal, Kalina. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 622. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0 – 1:0. Světlá n.S.: Koubský – O. Včela, Kořínek, Bradáč, Šíma, Zvěřina, Svoboda – T. Kratochvíl, Kopecký, P. Včela, Štros, V. Piskač, Dolinský, Kohout, Jakub Doležal, Blažek, Kubát.

Program 4. zápasů – středa 12. února (18.30): CHOTĚBOŘ – Č. Třebová, Litomyšl – M. Třebová.