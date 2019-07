Teplý se bude na NHL připravovat ve Winnipegu. Místní tým Winnipeg Ice si ho vybral ze čtvrtého místa v CHL import draftu pro zahraniční hráče do juniorských soutěží. „Jsem moc rád, že už opouštím český hokej. Hodně věcí mi bude chybět, ale to je hokejový život. Moc se těším, je to nová výzva, nový start. Winnipeg je hokejové město. Doufám, že dostanu i super rodinu a bude tam všechno fajn, snad se posunu blíž ke svému snu,“ prozradil své pocity Michal Teplý.

Hokejový talent si draft užil s celou rodinou. „Je to jeden z mnoha dětských snů snad každého hokejisty a mně se splnil. Bylo to krásné. Úžasná show, užil jsem si to s celou rodinou. Byl jsem rád, že za mnou přijeli a podpořili mě, jako to dělají celý život,“ potvrdil.

O talentovaného hokejistu měly zájem téměř všechny týmy z NHL a pohovory podle svých slov měl „na háku“. „Kdybych to neměl na háku, neřeknu anglicky nic. Takhle jsem mluvil jednoduše, ale řekl jsem skoro všechno. Bylo to fajn,“ přiblížil průběh pohovorů Teplý, který si nedělal hlavu ani z toho, když řekl něco špatně. „Oni se pousmáli a já jsem jim řekl, že si myslím, že umím líp anglicky než oni česky, a to je dostalo. Oni chtějí vidět, že se z ničeho nezhroutíte a nebojíte se. Důležité je sebevědomí.“

Už po pár týdnech strávených za mořem si mladý hokejista dokázal srovnat v hlavě, na čem bude muset zapracovat, aby se posunul z juniorské soutěže do nejprestižnější ligy na světě. „Na intenzitě ve střídání. Byl jsem zvyklý právě z Brodu hrát pořád ob střídání, a abych to vydržel, tak nešlo hrát naplno. A tenhle zlozvyk se teď snažím odstranit. Také potřebuji první tři kroky. Co s tím vlastně souvisí hokejisté nejsou maratonci, potřebuji silné nohy a dynamiku. Tu zatím nemám na takové úrovni, abych mohl hrát v NHL,“ řekl Teplý, který do poloviny července bude ještě doma, tedy v Havlíčkově Brodě. Pak ale už odlétá do Kanady na nováčkovský kemp. Poté se ještě na otočku vrátí domů a v srpnu už se bude hlásit ve svém novém působišti ve Winnipegu.

Autoři: EDITA VESELKOVÁ, MILAN SOCHOR