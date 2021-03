Jaké to je, střetnout se v této fázi, oba dobře znají. Přesně před rokem a dvěma dny se obě Slavie, třebíčská i pražská, vrhly do bitvy, která nakonec kvůli nastupující pandemii koronaviru dokončená nebyla. Stihla se jen dvě střetnutí.

O tom, že si dají „repete“, rozhodly výsledky pondělního posledního kola základní části, ve kterém si oba celky připsaly plný počet bodů. Horáci vyhráli v Kolíně 6:3, a díky tomu uhájili osmou příčku. Tým z metropole, který smetl Benátky 7:2, skončil devátý.

Slavia vs. Slavia

Sezona 2019/2020

Slavia Praha - Třebíč 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Třebíč - Slavia Praha 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Předkolo play-off

Slavia Praha - Třebíč 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Slavia Praha - Třebíč 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Sezona 2020/2021

Slavia Praha – Třebíč 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Třebíč – Slavia Praha 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Karty jsou před tedy rozdány jasně. Už zítra se jde do boje, který bude mít maximálně pět zápasů, hraje se na tři výhry. A třebíčský výběr by se rozhodně nezlobil, kdyby se historie opakovala. Ještě pod vedením kouče Radka Nováka, který následně v květnu nečekaně zesnul, svou pražskou jmenovkyni dvakrát porazila. „To by se nám samozřejmě líbilo,“ nezaváhal kouč Jaroslav Barvíř na dotaz, zde by takový průběh bral i letos. „Ale všechno začíná od nula nula. Tohle je jiná část sezony, tady není na co čekat a my se na ty zápasy těšíme. Věříme, že tu sérii zvládneme,“ doplňuje přesvědčivě.

O soupeři má plno informací. Aby také ne. Dvakrát s ním letos jeho tým hrál. I když neúspěšně (1:7 a 1:3). „Hrají nepříjemný, nátlakový a silový hokej. To se určitě budeme snažit eliminovat. A samozřejmě víme i o jejich zkušených hráčích. Ale co na ně chystáme, si nechám pro sebe,“ zůstal tajemný Barvíř.

Velkou roli bude hrát psychika. Kdo vstoupí do série vítězně, bude v ohromné výhodě. „Samozřejmě, že je to hodně o hlavách a já věřím, že nám těch šest gólů z Kolína pomůže. V tomhle utkání byly pasáže, které se nám líbily a já doufám, že na to navážeme,“ přeje si trenér.

Jeho tým bude mít, díky lepšímu postavení v tabulce, případnou výhodu pátého zápasu v domácím prostředí. „Jsme rádi, že nemusíme hned někam cestovat, chtěli jsme začínat doma. Ale jestli to bude výhoda, to se ukáže po prvních dvou zápasech,“ doplňuje.

Jedno je však jasné. Bude to bitva o to, zda bude sezona úspěšná, či ne. „Bude to těžká série, ve které rozhodnou maličkosti. Přesilové hry a disciplína,“ vypichuje pár atributů, které mohou převážit pomyslné jazýčky vah. „A my z hráčů cítíme, že chtějí uspět. A i když se nám v poslední době nedařilo výsledkově a bodově, je to zapomenuté, a my do předkola jdeme s čistou hlavou,“ tvrdí.

Ideální scénář je jasný. Ve čtvrtek a v pátek doma vyhrát, a v neděli jet do Prahy sérii ukončit. „Bylo by to výborné… A nebo se taky může stát, že v neděli budu kolabovat,“ odlehčil situaci s úsměvem Jaroslav Barvíř, který ale doufá, že takový