Třebíčský výběr mohl podruhé v řadě útočit na samotnou špici tabulky Chance ligy. V případě výhry by díky ostatním výsledkům sice na první místo neskočil, ale bodově by se na Vrchlabí a Jihlavu dotáhl.

Jenže ani v sobotu to, stejně jako ve středu, nevyšlo. Proti byli zarputilí hráči Přerova, kteří rozjeli poslední duel před reprezentační pauzou lépe než domácí. „První třetina nebyla z naší strany úplně dobrá. My jsme si zvykali na specifický přerovský hokej. Soupeř šel do vedení 2:0,“ hodnotil po utkání pro klubové stránky asistent trenéra bílých hvězd David Dolníček.

Další pasáž zápasu se mu ale líbit musela. „Ve druhé třetině jsme se zvedli, měli jsme šance, dokonce jsme dali tyčku. Ve třetí jsme v tom pokračovali, hráli jsme velmi dobře a otočili jsme to na 4:2,“ liboval si, ale vzápětí si i postěžoval. „Bohužel jsme ihned dostali kontaktní branku.“

A právě tento moment zaskočené hosty vrátil zpět do hry. A podobně jako ve středu v Jihlavě se Přerovu nakonec povedlo vyrovnat. Bohužel pro domácí to bylo i jejich vinou a pouhé tři minuty před koncem. „V závěru přišla technická chyba, když jsme hráli v šesti hráčích,“ potvrdil Dolníček, že vyloučení, které soupeř potrestal, bylo hodně zbytečné.

Aby toho nebylo málo, dokonali hosté obrat a domů si odvezli body dva. „V nájezdech jsme taky měli mečbol, jenže zase přišla otočka. Před utkáním bychom ten bod brali, protože nejsme v ideálním zdravotním stavu, ale po tom vývoji nás jeden mrzí,“ dodal jeden z trenérů Třebíče.