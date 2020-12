Dnešní zápas je jediný, který Chance liga nabízí. A zároveň i poslední. V Přerově se začne o cenné body bojovat od 16 hodin.

Domácí celek do duelu s Horáckou Slavií půjde z medailové pozice. Konkrétně je třetí. A to i proto, že čtyři ze svých devíti výher získal hned po restartu Chance ligy, čímž se vyšvihl na špici. Tam se usadili, ačkoliv skvostnou formu a vítěznou sérii neudržel. V posledních čtyřech mačích třikrát klopýtl. Prohrál v Kadani po samostatných nájezdech, které naopak zvládl lépe v Šumperku. Ve středu odjel s prázdnou z Havířova (2:4).

Třebíč na svého dnešního soka ztrácí v tabulce pět bodů, ovšem nutno dodat, že k dobru má ještě tři zápasy. A pro svěřence trenéra Jaroslava Barvíře je dnešní duel nejen důležitý pro sebevědomí, ale případná výhra za tři body může jeho tým katapultovat z jedenáctého místa na páté. A to by se pak Vánoce trávily mnohem příjemněji.

Z toho plyne i trenérovo přání. „Chceme získat body a před svátky jít do volna s dobrou náladou,“ má jasno Barvíř, který se nebojí toho, že by hráči po středeční porážce s Litoměřicemi (3:4p) šli psychicky dolů. „Byli z toho trochu přepadlí, ale ve čtvrtek už bylo vše v pohodě. My si ty ztracené domácí body chceme vzít zpět. Určitě není důvod ke špatné náladě,“ ujišťuje.

Nicméně také ví, že třebíčští hokejisté budou muset podat stoprocentní výkon, aby naplnily koučovo přání. „Každopádně tam kluci mohou nechat úplně všechno, nemusí se na nic šetřit, protože je to poslední zápas,“ čeká maximální nasazení. „Ale víme, že to tam bude náročné. Podle mě je Přerov podobný soupeř jako Litoměřice. Bude to hodně o soubojích. Mají sílu v předbrankovém prostoru. Bude to o rychlých reakcích,“ má jasno Jaroslav Barvíř, který chystá strategii ušitou na míru dnešnímu soupeři. „A té se budeme chtít držet. Když budeme plnit náš plán, můžeme být úspěšní,“ tvrdí.

A jak bude vypadat sestava? „Nějaké šrámy tam po středě jsou, ale nic vážného. Sestavu budeme s Davidem Dolníčkem ladit až v sobotu ráno,“ dodává kouč Horácké Slavie.