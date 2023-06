Hotovo. Organizační změny ve vedení tradičního hokejového oddílu BK Havlíčkův Brod byly právně dotaženy. Po dubnové valné hromadě došlo k velkým změnám v organizaci klubu. Jejich cílem je návrat brodského hokeje do vyšších hokejových pater. A to včetně úprav zimního stadionu, které se již rozeběhly.

Novým předsedou hokejového oddílu BK Havlíčkův Brod se stal Miroslav Třetina (vlevo). Jeho zástupcem je další brodský odchovanec Lukáš Endál, který si zároveň ještě prodlouží kariéru a týmu pomůže i na ledě. | Foto: Deník/Karel Líbal

Po bouřlivé poslední sezoně se v klubu na valné hromadě pročistila atmosféra. Do vedení byly zvoleny výrazné osobnosti brodského hokeje, které si daly smělé plány.

Nové vedení BK HB

Miroslav Třetina, předseda

Lukáš Endál

členové VV

Jiří Čelanský

Josef Rauer

Michal Žáček

dozorčí rada

Jan Lobo, předseda

Jiří Protivínský

Radek Haman

trenéři A týmu

Aleš Kraučuk

Radek Haman

Nejvýraznějšími tvářemi jsou nyní předseda výkonného výboru Miroslav Třetina a jeho zástupce Lukáš Endál. „Jsme rádi, že jsme dostali příležitost pro klub pracovat,“ uvedl na páteční tiskové konferenci Třetina. „Máme velké plány a cíle. Tím však nechci říci, že předtím tady bylo všechno špatně. To rozhodně ne.“

Před novým vedením je řada výzev. „Náš klub v poslední době trošku mizel z hokejové mapy a nebyl vnímán moc dobře. Naší vizí je proto vrátit brodský klub do popředí zájmu místních lidí. Poctivou prací s mládeží, postupným zlepšováním výkonnosti A týmu a také zlepšením stavu zimního stadionu,“ vypočítal plány Třetina.

S tím už Bruslaři začali. Momentálně na stadionu probíhají práce na novém nátěru konstrukce. „Ruku v ruce to ale nese komplikaci, protože led bude v Havlíčkově Brodě až čtvrtého září. Využijeme proto do té doby azylu v Pelhřimově a Chotěboři,“ pokračuje nový předseda klubu. „Stadion potřebuje vylepšit zázemí pro hráče, fanoušky i partnery. Měla také proběhnout rekonstrukce chladícího zařízení a zužování hřiště. Všechno to ale nestihneme, druhou etapu tak necháme až na příští rok.“

Podrobněji se situaci v klubu budeme věnovat v příštím týdnu na webech Deníku.