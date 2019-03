Víkendový zápas rozhodly přesilové hry, které nedokázali chotěbořští hokejisté využít, a naopak jejich soupeř z nich dal hned tři branky. Včera byl na programu čtvrtý duel, ale ten skončil až po uzávěrce tohoto vydání.



KRAJSKÁ LIGA

SEMIFINÁLE

CHOTĚBOŘ – CHRUDIM 1:3

Stav série: 1:1.

Druhé utkání začalo postupným oťukáváním z obou stran, Chrudim se ze začátku snažila tlačit do pásma domácích. Chotěboř měla možnost dvou přesilových her, leč nevyužila ani jednu, naopak v té první se dostali do šance hosté. Hra se potom urovnala, ke konci části však zahrozili hosté.

Ve druhé části už diváci viděli i branky. Při přesilové hře ztratili domácí obránci na modré čáře puk a Pecen tak musel faulovat, Kišš měl možnost poslat z trestného střílení Chrudim do vedení, ale stejně jako v prvním utkání na Peška nevyzrál. Domácí přestáli oslabení a těsně po návratu na led poslal Plch hosty do vedení. Chotěboř vyrovnala při přesilové hře 5:3, když Pecen předložil Lacinovi a ten dělovkou rozjásal publikum.

Poslední část přinesla hokej jako břitva, bojovalo se o každý metr ledu, hosté byli v této části mnohem důraznější a bojovnější, a šli do vedení, které pečetil do prázdné brány Novotný.

„Bylo to opět vyrovnané utkání, které bylo po dvou třetinách nerozhodné 1:1. Bylo jasné, že kdo udělá chybu, a soupeř ji potrestá, tak ten vyhraje. Nakonec jsme tu chybu udělali my, pak jsme sice měli šanci v power-play, ale nakonec jsme inkasovali do prázdné branky,“ řekl k utkání chotěbořský kouč Aleš Kraučuk.

Branky a nahrávky: 38. Lacina (Pecen) – 27. Plch (Kišš, Machač), 51. Koreček (Karásek), 60. Novotný. Rozhodčí: Prchal, Rulíček – Holeček, Pošvář. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 400. Třetiny: 0:0, 1:1, 0:2. Chotěboř: Pešek – Lacina, Pecen, Mendl, Suchý, Krejčí, Ludvík Jakub, Jaroš – Mašek, Vlček, Ludvík Jaroslav, Dvořák, Svoboda, Kraučuk, Hospodka Jan, Hospodka Jakub, Činčila, Březina.



CHRUDIM – CHOTĚBOŘ 4:0

Stav série: 2:1.

Po úvodním oťukávání měl první šanci v 5. minutě domácí Kišš, ale neuspěl. V 8 minutě nikým neatakován poslal Plch domácí do vedení. Hosté měli první šanci až v půlce prvního dějství. Působili až příliš bojácně. V 15. minutě po nepotrestaném faulu Klementa na Hospodku mladšího, šel na trestnou lavici mstitel Hospodka starší, a Chrudim přesilovou hru využila. Přesilovou hru si zahrála i Chotěboř, nedokázala dostat puk do domácího pásma. Chrudim byla jasně lepším mužstvem.

Po přestávce nastoupilo na led zcela jiné hostující mužstvo a najednou nevěděla Chrudim kudy kam. V této části bylo dost vyloučených, ale byli to opět pouze domácí, kteří využili početní výhodu,. Klement nahodil od modré puk, Pešek neviděl, a kotouč tak skončil za jeho zády. Hosté ačkoliv tuto část neodehráli vůbec špatně, ukázali co je jejich největším problémem, přesilové hry.

V poslední části hosté bojovali a snažili se s výsledkem něco udělat, opět měli možnost početních výhod, byla to však Chrudim, která jak jinak, než z přesilové hry upravila na konečných 4:0.

„Do Chrudimi jsme odjížděli bez dalšího hráče. Zranil se nám Petr Mašek, který má otřes mozku. Byl pro nás důležitým článkem obrany. První třetina byla z naší strany velmi špatná. Chyběl nám pohyb, nebruslili jsme, nebyli jsme důrazní. Řekli jsme si něco v kabině a od druhé třetiny se náš výkon rapidně zlepšil. Dostali jsme soupeře pod tlak, ale nedokázali jsme proměnit naše šance. A naopak jsme z přesilovky inkasovali, a prakticky to samé se stalo i v závěrečném dějství. Ale rozhodně se nevzdáváme a věříme v pátý zápas,“ řekl k utkání Aleš Kraučuk.

Branky a nahrávky: 8. Plch (Dobiáš), 15. Novák (Machač, Kišš), 33. Klement (Kišš), 51. Kišš (Machač). Rozhodčí: Čížek, Pilný L. – Pilný V., Padevět. Vyloučení: 8:9 navíc Lacina a Dvořák (oba Chotěboř) 10 minut OT. Využití: 3:0. Diváci: 526. Třetiny: 2:0, 1:0, 1:0. Chotěboř: Pešek (Rulf) – Lacina, Pecen, Mendl, Suchý, Krejčí, Ludvík Jakub, Musílek, Jaroš – Vlček, Hlídek, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Ludvík Jaroslav, Hospodka Jan, Činčila, Hospodka Jakub, Březina.