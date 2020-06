Pro jeho rozhodnutí, aby ještě nepověsil brusle definitivně na hřebík, přispělo hned několik faktorů. „Měl jsem naplánovanou operaci kolene, ale kvůli koronaviru mi ji odložili a měl jsme na ni jít teď, ale nechce se mi přes léto být o berlích. Takže půjdu až příští rok,“ prozradil první z nich kapitán Bruslařů. „Druhá věc je i to, že jsem čekal na trenérskou nabídku, která ale nepřišla. Chtěl jsem se po pěti letech trénování mládeže posunout někam výš,“ dodal.

Miroslav Třetina ale nebude jen hrající kapitán. „Budu zároveň dělat asistenta panu Konečnému, se kterým jsme si nějaké naše přestřelky vyříkali. Dělat mu hrající asistenta mě zkrátka zlákalo,“ uznal čtyřicetiletý útočník, kterému nakonec pokračování v kariéře prošlo i doma. „Doma to bylo nejtěžší rozhodování, ale nakonec to prošlo. Navíc už nebudu trénovat mládež, tak nebudu jezdit do Brodu tak brzo,“ dodal.

Nejzkušenějšího hráče Bruslařů sváděla ke konci hlavně loňská sezona. „Bylo hodně cestování, nebyl žádný cíl, takže mě to vlastně nebavilo. Takže jsem si k pokračování stanovil určité podmínky,“ naznačil havlíčkobrodský forvard.

Jednou z nich byl přesun do jiné skupiny. „Já tedy moc nechápu, že to skončilo jen třemi skupinami. Všechny týmy každý rok brečí, že nemají peníze na takové cestování, ale pak při hlasování to dopadne takhle,“ kroutil hlavou Třetina.

S přesunem do skupiny Jih je nakonec docela spokojený. Sice se neodehrají vysočinská derby, ale… „Bude to něco jiného, jiní soupeři, tak snad to bude lepší,“ řekl Třetina.