Jak byste okomentoval vystoupení Horácké Slavie v základní části? Se základní částí jsme maximálně spokojeni. V letošní naprosto specifické sezoně jsme se díky excelentnímu vstupu do soutěže dostali do míst, které jsme si udržovali až do konce sezony. V závěru jsme tam potom měli nějaké výpadky, protože nikdo se v sezoně nevyvaruje krátkodobých krizí. Ale bezpečně jsme dokráčeli do čtvrtfinále a neměli takové starosti jako jiné týmy, které ještě tři čtyři kola před koncem nevěděly, jestli budou hrát play-off, nebo baráž. Tým zaslouží velkou pochvalu.

Program čtvrtfinále

10. a 11. 3.

TŘEBÍČ - Sokolov

14. 3.

Sokolov - TŘEBÍČ



(Hraje se na tři vítězná utkání.

Ev. další zápasy 15. 3. a 17. 3.)

Co bylo hlavní předností týmu?

Od prvního kola kluci hráli zdopovědně systém, který jsme nastavili. I díky tomu jsme základní část zvládli tak, jak jsme ji zvládli. Naší hlavní devízou byla týmovost. Nikdo nevyčníval, nikdo nepropadl. Za všechno hovoří fakt, že i když jsme tak vysoko v tabulce, nemáme v první třicítce bodování ani jednoho hráče. Na tom je vidět, jak je tým vyrovnaný a každý pracuje pro mančaft.

Inkasovali jste pouhých devětadevadesát branek, i když s tou hranicí sto branek jste v posledním zápase trošku hazardovali…

Jsme rádi, že jsme tu stovku nedostali. Byl cíl našeho trenéra gólmanů, který si to hodně přál. Poslední duel v Prostějově byl takový specifický zápas. Nechali jsme doma odpočívat čtyři kluky, kteří jsou pro nás hodně zásadní a nechtěli jsme, aby se jim před play-off něco stalo. Chtěli jsme i vidět další kluky, kteří neměli dosud takový ice time. Navíc jsme v první třetině hráli špatně oslabení, takže nám to tam napadalo. Ještě jsme z toho nakonec udělali zápas, ale na nás tam bylo opravdu moc inkasovaných gólů.

Znamená nízký počet inkasovaných branek, že je pro vás klíčovým hráčem gólman Pavel Jekel?

Pavel spadá do té zmíněné týmovosti. My pomáháme jemu, naši hru máme postavenou na dobré obranné fázi. Tím pádem Pavel není v takové pozici, jako jiní gólmani. Na druhou stranu on pomáhá družstvu, když se najdou nějaká okénka nebo když jsme nebyli v ideálním rozpoložení. V takových chvílích mančaft podržel. Pro mě to jsou spojené nádoby. Mužstvo pomáhalo Pavlovi, a naopak on držel tým, když to nejvíc potřeboval třeba v momentech, kdy jsme v závěrech zápasů vedli o gól a soupeř měl šance na srovnání.

Třetí příčku jste při bodové rovnosti udrželi před rivalskou Jihlavou zásluhou lepších vzájemných zápasů v sezoně. Je i toto pro vás odměnou za letošní výkony?

Samozřejmě zápasy s Jihlavou jsou pro nás specifické. Na Vysočině máme takto vysoko jen dva mančafty, a my chceme být nejlepší. Za to jsme rádi. Že bychom na tom ale stavěli cíle pro sezonu, to ne. Když porazíme třikrát Jihlavu a skončíme jedenáctí - to nebude žádná výhra. Že nám letos vyšla i derby je fajn. Pro nás je ale důležitější hrát kvalitní hokej po celou sezonu. A to se nám letos myslím povedlo.

Ve čtvrtfinále vás čeká Sokolov. Jaký to bude soupeř?

Těžko protivníka vybírat. Bude záležet na formě v den D. Sokolov má podobné složení kádru jako my. Zezačátku mu pomáhali kluci ze Sparty. Prymula, Šmerha a další. Teď o ně přišel, stejně jako my o Dočekala, Douderu… Je to kvalitní mužstvo směrem dopředu, má tam zkušené hráče typu Kverka, Pacovský, obránce Pohl. Mapujeme je, máme dostatek prostoru soupeře načíst. Hráli jsme s nimi předposlední zápas základní části. V play-off je vždy úspěšnější tým, který do toho dá víc, hraje týmově, obětavě. Rozhodovat mohou i úplné maličkosti.

S čím plánujete na soupeře vyrukovat?

My se nyní zaměříme na speciální formace, protože tam jsme měli deficit. Přestože jsme byli vysoko, přesilovky bychom měli hrát lépe, abychom byli úspěšní. A to samé oslabení. Tohle jsou věci, na které se do startu čtvrtfinále musíme zaměřit. Pokud jde o samotnou naši hru, moc toho měnit nebudeme. Když to řeknu na rovinu, my jsme hráli play-off v podstatě od prvního kola. Věděli jsme, že jde o sezonu, ve které může spadnout až pět celků. Myslím, že se nám to vyplatilo.

Čtvrtfinále se hraje pouze na tři vítězné zápasy, čili výhoda domácího prostředí může být hodně důležitá. Zvláště, když konečně mohou diváci zaplnit stadion až po střechu…

Diváci mohou přijít, a já věřím, že nás přijdou podpořit. Byla by škoda kdyby chyběli, vždyť to hrajeme kvůli nim. Jsme rádi, že jim můžeme nabídnout zápasy play-off. Ale současná doba je tak špatná. To, co se tady dělo dva roky ve společnosti, co se momentálně děje za hranicema… Uvidíme, kdo si cestu na zimák najde. Samozřejmě si přejeme, aby nám diváci vytvořili domácí kulisu a byli tím sedmým hráčem na ledě. Věřím, že kluky v tom nenechají a podpoří je.