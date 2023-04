Jak hodnotíte uplynulou sezonu, z pohledu Horácké Slavie tak úspěšnou? S odstupem času můžeme tuto sezonu považovat za úspěšnou. Udělali jsme pro klub historický úspěch. Jenže tím, že jsme se probojovali do semifinále, chtěli jsme jít co nejdál. Každý chce vyhrávat, takže jisté zklamání tam bylo. My jsme měli mladý tým, nebylo tam tolik zkušeností, což mohlo rozhodnout o našem vyřazení. Na tým jako takový jsem přesto pyšný a sezonu hodnotím pozitivně.

Martin Dočekal

sezona 2022/2023

základní část

52 utkání, 27 gólů, 31 asistencí

play-off

7 utkání, 4 góly, 2 asistence

Berete historický triumf v základní části v mateřském oddíle více osobně, než by tomu bylo jinde?

Já jsem úplně nadšenej. Rád jsem v Třebíči hrál. Vyrůstal jsem zde, mám tady rodinu, ke klubu mám vztah, přivedli mě k velkému hokeji - takže jsem samozřejmě moc rád, že jsem u toho mohl být.

Semifinálové zápasy se Zlínem byly vyrovnané, v některých byla Třebíč i lepší. Chyběly k postupu do finále, jak jste naznačil, jenom zkušenosti, nebo rozhodlo i něco jiného?

V této sérii se to střídalo. V některých zápasech jsme byli lepší my, jiné vyšly soupeři. Zlínu určitě dobře zachytal gólman. Zkušenosti také byly na straně Zlína. Rozhodující chvíle, které se daly možná i řešit jinak, jsme vyhodnotili špatně, a to nás stálo některé zápasy.

Vám sezona vyšla náramně. V základní části jsem byl nejproduktivnějším hráčem soutěže s osmapadesáti body, dalších šest jste přidal v play-off. Jste se svými výkony spokojen?

Bodově ano. Teď si ale říkám, že to mohlo být ještě lepší, protože příležitostí jsem měl fakt hodně. (směje se) Dostával jsem hodně času na ledě, sedli jsme si jako lajna, všechno mi vyhovovalo, což se potom projevilo na získaných bodech.

Tipnete si, jak bude probíhat valašské finále, a kdo proklouzne do baráže o extraligu?

Osobně tipuji Vsetín. Zlín sice hrál dlouho extraligu, ale když jsme s nimi hráli, tak mi nepřišlo, že by se do ní měli zase vrátit. Ale je to těžké takto tipovat. Z pohledu fanouška to bude určitě zajímavé. Jestli budu mít čas, možná se zajedu na nějaké utkání podívat. Musel bych se ale nějak neutrálně obléci, protože to bude nebezpečná série. (smích)

Jak trávíte současné chvíle po konci sezony?

Mám ještě vyřízené střídavé starty do Vítkovic. Nyní s nimi trénuji, protože je možné, že by mě mohli povolat. Takže žádný konec, prázdniny ještě nemám.

Tím jste mě předběhl, protože jsem se chtěl zeptat i na extraligové semifinále. Vaše bývalé kluby Kometa a Sparta již vypadly, tak jestli budete držet palce Vítkovicím…

…zřejmě ano… (směje se)

program semifinále extraligy

Vítkovice - H. Králové

4. a 5. dubna

H. Králové - Vítkovice

8. a 9. dubna

případné další zápasy střídavě 11., 13. a 15. dubna

…proto se zeptám jinak. Jak se to přihodilo, že si takto prodlužujete sezonu?

Já jsem si Vítkovice vlastně vybral. Ještě před koncem sezony jsem řešil s agentem, kam bych mohl případně po našem konci ještě teoreticky zaplout. Měl jsem nějaké nabídky, jedna byla i z Vítkovic. Hodně jsem je sledoval, cítil jsem, že by mohly mít úspěch, takže jsme si podali ruce. Teď čekám na příležitost. Jestli ale budu hrát, to ještě nevím.

A jak vidíte sérii Vítkovic s Hradcem?

Proti Hradci jsem už párkrát v play-off hrál. Je to nepříjemný soupeř, mydlí to hlava nehlava, bude to těžké. Ono ale vůbec dostat se do semifinále a potom do finále je obrovsky těžké. Tam už se hraje ve velké obětavosti, skáče se hlavou po puku… Vítkovce mají silný tým, mají vyrovnané čtyři lajny, nepříjemné obránce. Myslím si, že mají větší šanci na postup.

Teď to tedy možná aktuálně neřešíte, ale už tušíte, jaká bude vaše další hokejová budoucnost?

V Třebíči mám dlouhodobou smlouvu, takže příští sezonu, pokud se nestane něco nečekaného, budu stále v Horácké Slavii.