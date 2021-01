Do KNHP arény v Třebíči dnes přijede o body usilovat Ústí nad Labem. Útočník Horácké Slavie Lukáš Nedvídek by rád zopakoval nedávný výsledek ze vzájemného střetnutí. Plánuje útok na třetí výhru v řadě.

Třebíčský Lukáš Nedvídek (v bílém) ví, že proti Ústí to bude těžká bitva, ale doma chce získat tři body. | Foto: Deník / Karel Pech

Sedmá Třebíč má před svým dnešním soupeřem, který je třináctý, náskok sedmi bodů. I přesto hosté budí respekt. „Ústí teď obralo o bod Duklu, hraje poslední zápasy dobře, takže to nebude nic lehkého. Od trenérů určitě nějaká slova padnou, že si na ně máme dát pozor. Rozebereme to na videu a co nejlépe se na ně připravíme,“ plánuje forvard bílých hvězd Lukáš Nedvídek, jehož tým si oproti Severočechům připsal ve středu výhru, když porazil Benátky na jeho ledě v prodloužení.