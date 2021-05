Útočník Endál míří do mocně zbrojícího Tábora

Hokejista Lukáš Endál bude v příští sezoně hrát druhou ligu. Ne za svůj rodný Havlíčkův Brod, v němž i spoustu let působil, ale podepsal mocně zbrojícímu Táboru. „Oslovily mě ambice a vize, které Tábor má. Je to pro mě velká motivace. Chtěl bych být týmu co nejvíce platný tím, co umím, a pomoci mu k úspěchu, který si tady všichni přejí,“ uvedl pro Deník čtyřiatřicetiletý útočník.

Lukáš Endál podepsal Táboru. | Foto: Tomáš Danko

Není tajemstvím, že v Táboře pošilhávají po návratu do Chance ligy. I proto staví velice silný kádr. Endál je na seznamu posil zatím tím největším jménem. Vždyť minulosti odehrál devětadevadesát utkání v extralize, oblékal dresy Slavie a Pardubic. „Jsme rádi, že jsme se s Lukášem domluvili a máme ho tady. Pracovali jsme na tom delší dobu a jeho příchod koresponduje se smělými plány, které jsme si vytyčili,“ prohlásil Miroslav Volena, manažer HC Tábor. Navzdory extraligovým štacím Endál v minulosti řádil především ve druhé nejvyšší soutěži. Za Havlíčkův Brod, Slavii, Chomutov, České Budějovice a Porubu, kde strávil minulou sezonu, odehrál čtyři sta dvacet zápasů s parádní bilancí sto třiceti devíti branek a sto čtyřiceti třech asistencí.