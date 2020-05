Naposledy jste působil v Hodoníně? Proč jste se rozhodl jít do Havlíčkova Brodu?

Já jsem se dozvěděl od paní ředitelky, že končím. Nevěděl jsem ani důvod. Během dvou dnů mi volal David Kozlík mladší, který mi řekl, že by měli zájem o moje služby a že jsem jeden z aspirantů na trenéra A-týmu. Po telefonu jsme si řekli, co bychom od sebe očekávali a naše představy. A mně byla vize velice blízká. Navíc Brod je hokejové město. Takže se tu na práci těším a věřím, že spolupráce bude oboustranně plodná.

Musel jste se dlouho rozmýšlet?

Kdyby šlo o jiný klub, tak bych asi přemýšlel déle. Ale jelikož Brod znám, jezdil jsem sem jako soupeř, nebylo moc co rozmýšlet. Je to kvalitní tým a klub.

Co vás na nabídce z Brodu zaujalo natolik, že jste kývl?

S Davidem Kozlíkem jsme si něco řekli. On řekl, jaká je jeho vize a to byl hodně velký důvod. Chce pracovat s mladými kluky, vychovávat je, dát jim prostor. A to je to, co mě láká. S mladými hráči jsem pracoval i ve Žďáře a v Hodoníně.

Už jste s vedením, respektive s manažerem A-týmu, řešili kádr? Jak vidíte současný stav? Budete chtít někoho přivést?

Byl jsme se představit, měli jsme jednu schůzku. Já si nekladu nároky, že chci toho a toho. Beru to reálně. Manažer ví, co si může dovolit a co ne. A podle toho se budeme orientovat. Zatím nikdo, vzhledem k finanční situaci, neví co bude. Domluvili jsme se, že oficiálně nastoupím k prvnímu srpnu, ale budu aspoň jednou týdně jezdit v květnu i v červnu.

Co od tohoto angažmá čekáte?

Určitě bych chtěl hrát útočný hokej, který jsem preferoval ve Žďáře, Hodoníně a předtím i v Opavě. Mým cílem je stabilizovat tým. Samozřejmě bychom všichni chtěli postoupit, ale je to všechno složitější. Na první ligu je potřeba daleko vyšší rozpočet. A hurá akce nejsou ideální. Není to ani možné. V Brodě se dělá maximum.

Do Kotliny poslední dobou chodilo na hokej méně lidí. Na co byste chtěl fanoušky na lákat, aby se opět vrátili?

Nechci, aby to vyznělo jako fráze, ale chci hrát do poslední minuty. A samozřejmě, aby v zápase nechyběla bojovnost. Navíc bych chtěl, abychom dávali hodně branek. Nejen že to baví diváky, ale také samotné hráče. Věřím, že diváci si na hokej cestu najdou. Přeci jen devíza mladších hráčů je jasná, a to vůbec nemyslím špatně vůči těm starším. Ti jsou taky potřeba, aby ty kluky vychovávali. A já jsem ten první, který jim v tom pomůže. Mančaft musí být vyvážený.

Zápasy s týmy, kde jste působil, byly vždy vyhecované. Jak jste si sedli s kabinou? Třeba s Miroslavem Třetinou, se kterým jste měli slovní přestřelku.

S Mírou jsme se půl hodiny společně bavili. To co bylo, bylo play-off, byly tam emoce. Já v jeho věku byl taky divočák. (smích) Jinak myslím, že snad vše proběhlo v pořádku. Samozřejmě nikdo si nestoupne a neřekne, že pode mnou hrát nebude. Ale věřím, že si mě vedení prověřilo a získalo informace. Teď jsem v Brodě. Udělám všechno pro to, abychom každý zápas vyhráli. Na druhou stranu nemůžou vyhrát oba týmy. Ale když zápas prohrajeme, tak musí kluci odejít se vztyčenou hlavou a říct: Udělali jsme pro to maximum.