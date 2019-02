Favorizovaní hosté začali hodně zhurta. Ve 3. minutě pelhřimovský brankář Chaloupek sice vyrazil střelu Přidala, ale puk mu vrátil do sítě Třetina. To hosty posadilo na koně a v následující minutě udeřili hned dvakrát. Nejprve se mezi střelce zapsal domácí obranou špatně hlídaný Matušík, na 0:3 zvýšil ranou z kruhů Chlubna.

Pelhřimov v těchto momentech herně vůbec nestíhal, hostům se navíc neskutečně dařilo. V 7. minutě už to bylo o čtyři góly, zámek v útočné třetině přetavil v gólový zápis ranou od mantinelu Kuchta. Třetinu pak nakouskovaly tři dvouminutové tresty, skóre už svou podobu nezměnilo.

V úvodu té druhé mohl korigovat Votápek, ale scházelo mu pár centimetrů, aby posunul puk k tyči. Na druhé straně byli útočníci preciznější, spolupráci Valou a Milfaitem zužitkoval Matušík. Za tohoto stavu už se k výraznější útočné aktivitě dostal i Pelhřimov. Ve 26. minutě akci vyšperkoval povedenou kličkou D. Adam a upravil na 1:5. V tu chvíli už se hrál bezstarostný hokej, navrch měl Havlíčkův Brod.

Když se zápas lomil do druhé poloviny slepili své trefy do krátkého časového rozpětí Voříšek a Kozlík, ve 36. minutě minutě to už bylo 1:8, neboť střelou z takřka nulového úhlu uspěl znovu Voříšek. Pak sice korigoval dorážející Votápek, ale poslední slovo ve druhé části měli hosté. Chaloupku propálil dělovkou Milfait.

Ve třetí třetině už se hrálo spíše jen pro pořádek. Po třiceti vteřinách za pomoci tyče vstřelil desátý gól hostů Ludvík. Následně se domácí dostali ke korekci, Votápek, Kříž a Kopic posunuli skóre na 5:10.

Branky a nahrávky: 26. Adam (Kosnar), 37. Votápek (Kasalý), 47. Votápek (Kaminsky), 48. Kříž (Kosnar), 57. Kopic (Kasalý) – 3. Třetina (Přidal, Milfait), 4. Matušík (Milfait), 4. Chlubna (Ludvík), 7. Kuchta (Chlubna, Kozlík), 23. Matušík (Milfait, Vala), 31. Voříšek (Milfait), 32. Kozlík (Kuchta), 36. Voříšek (Třetina, Milfait), 40. Milfait (Třetina), 41. Ludvík (Kopic) Rozhodčí: Reich – Axman, Bohuněk. Vyloučení: 3:4. Přesilovky: 0:1. Oslabení: 1:0. Třetiny: 0:4, 2:5, 3:1.

Pelhřimov: Chaloupek – Kasalý, Kellner, Kříž, Klus – Šáňa, Piš, Hladonik, Sigmund, Kosnar, Adam, Votápek, Kasalý, Kaminsky, Kopic, Kazimir.

Havlíčkův Brod: Novák (33. Marek) – Semrád, Kopic, Kulhánek, Vala, Šmíd, Michálek, Třetina, Přidal, Milfait, Matušík, Voříšek, Kuchta, Kozlík, Chlubna, Ludvík