Josef KořenářZdroj: Deník/Jan ČechBývalý juniorský reprezentant toužil hodně se prosadit v zámoří. Poprvé tam odešel v roce 2016, ale hrál pouze v juniorské soutěži USHL.

Po roce v Dukle se vrátil do USA, ale většinu času nadále strávil v AHL či ECHL. Přesto si vyzkoušel i NHL. Deset zápasů odchytal za San José, dva za Arizona Coyotes. „Už během sezony jsem začal přemýšlet o návratu ze zámoří,“ citovala agentura ČTK Kořenáře, podle nějž bylo ve hře i pokračování v Americe. „Nechtěl jsem ale žít až do léta v nejistotě. Domluva se Spartou mi dávala smysl. Ještě nezačalo léto a už vím, kde budu příští dvě sezony působit.“

Dalším paradoxem je, že při angažmá ve Spartě se pomyslně protne jeho dosavadní extraligová kariéra. První extraligové utkání odchytal za Duklu proti Třinci, druhé proti Spartě. „Vzpomínám si na oba zápasy. V obou jsem nastupoval do zápasu jako střídající hráč,“ ohlédl se do minulosti na klubovém webu Pražanů.

Není první

Do sparťanského brankoviště vstoupí Kořenář jako třetí exjihlavský brankář za posledních pět let.

Filip NovotnýZdroj: hcdukla.czPrávě před pěti lety naposledy oblékl sparťanský dres Filip Novotný. Shodou okolností rovněž pelhřimovský rodák, který o prosazení se v klubu legendárního Jiřího Holečka usiloval deset let.

Odchovanec Dukly přestoupil do Sparty v roce 2007, ale do léta 2017 nastupoval nepravidelně. Za tým U20 odchytal za čtyři sezony sto třináct utkání, v dalších letech přidal přidal jedenaosmdesát zápasů v A týmu. Poté přestoupil do Karlových Varů, odkud vloni hostoval v Hradci Králové.

Od nové sezony bude hájit dres Mladé Boleslavi.

Špatné načasování

V říjnu loňského roku dostal dvakrát příležitost v extralize hájit branku Sparty také gólman Dukly Maxim Žukov.

Maxim ŽukovZdroj: Jaroslav LoskotŠanci však nedostal v dobré situaci. Sparta se trápila, prožívala sérii porážek, která se nakonec zastavila na počtu osmi v řadě. Nepřerušil ji ani host z Jihlavy. V Třince prohrál pražský tým 2:4, v Plzni 3:6.

Na západě Čech byl Žukov v devětadvacáté minutě vystřídán. „On už tam odjížděl v blbé situaci,“ prozradil později Deníku tehdejší kouč brankářů Dukly Petr Jaroš. „Poslední domácí zápas před Spartou jsme ho poprvé střídali (se Šumperkem - pozn. aut.). Možná už to měl trošku v hlavě, že pojede hrát extraligu a přemýšlel o tom. Byl také trošku rozhozený z rozchodu s přítelkyní. To se stává, ale Maxe to poněkud sundalo dolů. Navíc ani Sparta nehrála v dobrém rozpoložení. V Třinci přesto podle mého zachytal velice dobře. Všechny góly byly tečované. V Plzni už to bylo opravdu horší. Pro něj ta šance prostě přišla v nevhodnou chvíli.“

Nyní tedy přichází šance pro Josefa Kořenáře: „Věřím, že ve Spartě budu mít svou roli a nebudu se muset bát, že by mě vytrejdovali do jiného týmu.“