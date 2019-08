Havlíčkobrodská Kotlina viděla pořádnou přestřelku. Domácí během sedmy minut v první třetině vedli už o tři branky. O všechny tři se postaral Vojtěch Holenda.

Hosté do druhé části vlétli jako uragán. A hned po dvou minutách snížili na 3:1. V úvodních minutách byli hosté aktivní. Bruslaři se do hry dostali až ve 29. minutě, kdy Třetina vybídl ke skórování Přidala. Za další čtyři minuty stejný hráč zvýšil na 5:2. Kdo šel ještě před závěrečnou sirénou na klobásu, tak přišel o dvě branky. Nejprve přečíslení využil kolínský Hladík a devatenáct vteřin před koncem třetiny prostřelil brankáře Plachý.

Kozlové udeřili po dvou minutách a snížili na 6:3, ale domácí opět odskočili. Hosté ale dvěma brankami závěr zápasu zdramatizovat. Domácí ale dvoubrankový náskok zdramatizovali.

„Utkání bylo vedeno v přátelském duchu, bylo málo vyloučených. Hosté začali dobře. Myslím, že nás prvních deset minut překvapili agresivní hrou a forčekingem, ale my jsme potom potrestali jejich hrubé chyby. Utkání jsme měli po dvou třetinách pod kontrolou, ale ve třetí třetině to sklouzlo do volnějšího tempa. Kolín nás pak potrestal a snížil na rozdíl dvou gólů. Myslím si ale, že výsledek odpovídá těm šedesáti minutám,“ zhodnotil duel Richard Cachnín, trenér Bruslařů.

Branky a nahrávky: 9. Holenda, 14. Holenda (Kadlec, Matušík), 16. Holenda (Matušík, Vala), 29. Přidal (Třetina), 33. Přidal (Mikeš, Třetina), 40. Plachý (Ludvík), 47. Třetina (Přidal, Mikeš) – 22. Martínek (Březina), 40. Hladík (Černý), 42. Němec (Martínek), 51. Barták (Kysela), 56. Martínek (Procházka, Hanzl). Rozhodčí: Jan Doležal – Tomáš Krejčí, Petr Křivohlavý. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Třetiny: 3:0, 3:2, 1:3. Havlíčkův Brod: Holík (30. Chaloupek) – Pospíchal, Semrád, Kulhánek, Vala, Kliment, Čermák – Mikeš, Třetina, Přidal – Holenda, Matušík, Kadlec – Ludvík, Cachnín, Plachý.