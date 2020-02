Po vítězství na Kometě v Brně si havlíčkobrodští hokejoví dorostenci nepřipsali ani jeden extraligový bod. Odjeli s prázdnou ze Zlína a následně ani v Kotlině nebodovali. Po bojovném výkonu padli s Havířovem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

ZLÍN – H. BROD 4:2

„Byl to klasický zápas po pauze, kdy šlo vidět, že to zápasové tempo tam prostě chybí. Začátek jsme měli velmi špatný až hrozivý, soupeř byl jednoznačně aktivnější. Potom tam byly nějaké přesilovky, trošičku se to srovnalo, dali jsme gól a pak už to bylo vyrovnané. Soupeř byl ale velmi nebezpečný, měl hodně šancí, ale nás dobře podržel Tobiáš Synek. Ve třetí třetině jsme si to zkomplikovali vlastními chybami, nebyli jsme důslední, ale naštěstí jsme to tam pak zvrátili na svoji stranu. Řekli jsme si s hráčema, že k optimálnímu výkonu to mělo daleko, ale bylo to po pauze, takže na tom musíme zapracovat a další zápasy budou lepší. Mrzí mě zranění soupeřícího hráče, přeji brzké uzdravení a je to kaňka na dnešním utkání,“ zhodnotil duel trenér Zlína Tomáš Jankovič.