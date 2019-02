Světlá nad Sázavou, Chotěboř – V neděli se naplno rozjede play-off Krajské hokejové ligy. Hned první kolo svede dohromady zajímavou dvojici – okresní derby mezi Světlou nad Sázavou a Chotěboří. První zápas je na programu už tuto neděli od 17 hodin na ledě Sklářů.

V neděli se rozjede play-off Krajské ligy Pardubicka, v prvním kole na sebe narazí okresní rivalové -. Světlá nad Sázavou a Chotěboř. | Foto: FB Světlé

Papírovým favoritem by měla být Světlá, ale umístění v tabulce není vždy rozhodující. To si také uvědomuje i světelský kouč Ladislav Fixa. „Play-off je úplně jiná soutěž. Navíc jsem za posledních pár let prošel několika derby a vím, že derby nemá favorita a už vůbec ne v play-off. Utkání budou otevřená na obě strany,“ souhlasil.

Jeho celek chce spoléhat na zbraně, které jim pomáhala v dosavadní části soutěže. „Je to pokora týmu a srdce. A hlavně táhneme za jeden provaz a vytvořili jsme tu zdravou společnost,“ pochvaluje si Fixa. Ten navíc ví, že je nečeká jednoduchý soupeř, kterého vede zkušeným trenérem. „Chotěboř hraje tvrdě a agresivně na hranici možností. Navíc má v týmu několik individualit, na které si musíme dát pozor. Navíc gólman Pešek se na Světlou a na kamarády dokáže vybudit, takže on bude pro nás velká překážka,“ dodal.

Chotěbořský trenér Aleš Kraučuk si samozřejmě uvědomuje, že soupeř je papírovým favoritem, který navíc začíná na domácím ledě. „My se ale nevzdáváme bez boje. Navíc je to play-off a v něm podle mě nehraje roli, jestli začínáme doma nebo venku. Nebo tedy aspoň nám to nevadí,“ řekl a dodal: „Čekám spíše vyrovnané zápasy, nemyslím, že by končili velkými rozdíly, protože i zápasy v základní části byly vyrovnané. Jednou jsme vyhráli v prodloužení a jednou o dvě branky,“ zavzpomínal Kraučuk.

Všichni hlavně doufají, že bude parádní atmosféra a přijde hodně diváků. „Přeji si, ať je toto výjimečné okresní derby svátkem hokeje v širokém okolí a zůstane pouze sportem, kde bude jeden druhého respektovat,“ řekl chotěbořský Jaroslav Ludvík, tajemník klubu. „Očekávám hodně diváků, výbornou kulisu a doufám, že se bude hrát v duchu fair play,“ přeje si světelský lodivod.

Program 1. kola

1. zápas - neděle 3. února (Světlá, 17.00)

2. zápas - středa 6. února (Chotěboř)

3. zápas - neděle 10. února (Světlá)

Případně

4. zápas – středa 14. února (Chotěboř)

5. zápas – neděle 17. února (Světlá)