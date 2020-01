Domácí si během dvou třetin vybojovali čtyřbrankový náskok. Ten si udrželi v poslední třetině, kdy hned na úvod zvýšil na 5:0 Jan Hospodka. Soupeř snížil z přesilové hry. „Hosté po této brance začali velice ztrácet nervy a absolutně neunášeli stav zápasu, více než hře se věnovali dohrávání protihráčů a provokování. To byla voda na mlýn domácím a v 56 min. Kraučuk vstřelil svoji druhou branku v zápase a bylo to 6:1,“ řekl k průběhu posledních minut zápasu tajemník Chotěboře Jaroslav Ludvík.

V poslední minutě Třebová snížila z přesilové hry na konečných 6:2. „Dnes zasloužené vítězství, nasazení a bojovnost všech hráčů podpořená výborným Peškem v brance. Divákům patří díky za povzbuzování,“ dodal Ludvík.

Branky a nahrávky: 4. Lacina (Vlček), 17. Kraučuk (Lacina), 35. Klofáč (Kraučuk), 39. Dvořák, 42. Jan Hospodka (Vantuch), 56. Kraučuk (Suchý, Klofáč) – 44. Augustin (Pavlovský, Čikl), 60. Augustin (Janků). Rozhodčí: Čížek – Říha, Obr. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 150. Třetiny: 2:0, 2:0, 2:2. Chotěboř: Pešek – Mendl, Jaroš, Lacina, Klofáč, Suchý, Kříž, Musílek, Jakub Ludvík, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Činčila, Vantuch, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Jaroslav Ludvík, Březina.

Č. TŘEBOVÁ – SVĚTLÁ N. S. 6:3

„O osudu utkání rozhodla úvodní třetina, kterou jsme prohráli 4:0. I když jsme si některé šance vytvořili, bohužel jsme je neproměnili. Druha třetina byla, co se týče skóre vyrovnanější, ale stav skóre po ní byl 5:0 pro domácí. Jsem opravdu rád, že jsme utkání nezabalili, chtěli jsme poslední třetinu vyhrát a to se podařilo v poměru 3:1. Hráli jsme o každý gól, nic jsme nevypustili a ukázali „profi“ mužstvu, že Světlá nedá nikomu nic zadarmo. Tento moment doufám naše mužstvo utuží. Velká pochvala našim dvanácti bojovníkům a všem fanouškům, kteří nás přijeli podpořit,“ zhodnotil duel světelský kouč Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 6. Korhoň (Veverka, Prachař), 15. Plášek (Žouželka, Filip), 16. Fúzik (Vaňo, Pražák), 18. Prachař (Kohoň, Král), 32. Jemelka (Korhoň, Král), 44. Velinský (Filip, Holík) – 46. Blažek (Kořínek), 51. Kubát (Špatenka), 58. Blažek (Jak. Doležal, Špatenka). Rozhodčí: Rulíček – Kalus, Kopecký. Vyloučení: 3:5; navíc: Holík 10 min. OT. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 337. Třetiny: 4:0, 1:0, 1:3. Světlá nad Sázavou: Koubský (16. Zvolánek) – Kořínek, Fibikar, Adam – P. Včela, Špatenka, Jak. Doležal, Blažek, T. Kratochvíl, V. Piskač, Kopecký, Štros, Kubát.

25. KOLO:

SVĚTLÁ N. S. – CHRUDIM 6:3

„Až na lehkovážný vstup do utkání, kdy jsme jednoznačně tahali za kratší konec, jsme utkání nejenom výsledkově zvládli. Dle mého názoru bylo velmi důležité, že jsme pár vteřin před koncem první třetiny vstřelili kontaktní branku v přesilové hře. To nás dostalo do hry. Od druhé třetiny jsme zjednodušili hru v obranném pásmu, začali více bruslit, forčekovat a dokázali tempo udržet do konce. Soupeř fauloval a to nám hrálo do not. I když je vždy co zlepšovat, každá výhra potěší. Hokej je kolektivní hra a nás těší, že mužstvo táhlo za jeden provaz. Dále budeme pracovat a snažit se nedostatky ve hře odstraňovat a naopak věci, které nám teď jdou, ještě více zdokonalovat,“ přiblížil průběh zápasu Fixa.

Branky a nahrávky: 20. Kořínek (P. Včela), 27. Blažek (Jak. Doležal), 31. Kohout (Fibikar), 37. Blažek (Kubát), 52. Kopecký (V. Piskač), 58. Kořínek – 8. Kišš (Jan Polák, Machač), 11. Hejl (Kišš), 35. Jan Polák (Machač, Novák). Rozhodčí: Vepřovský – Souček, Kolář. Vyloučení: 5:9; navíc: Dolinský 10 min. OT, Klement 5 + OK. Využití: 3:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 194. Třetiny: 1:2, 3:1, 2:0. Světlá nad Sázavou: Zvolánek – Zvěřina, Kerber, Kořínek, Fibikar, Adam – P. Včela, T. Kratochvíl, Kubát, Kopecký, Kohout, Dolinský, Blažek, Jak. Doležal, V. Piskač, Špatenka, Štros, J. Přibyl.

HLINSKO – CHOTĚBOŘ 6:5 pr.

„V poslední třetině byli hosté jasně lepším mužstvem, ale co dokázali zahodit za příležitosti, nad tím zůstával rozum stát. Vezeme tak alespoň jeden bod, ale sahali jsme po třech. Hráčům patří za odvedenou práci poděkovat, to samé početnému hostujícímu zástupu fanoušků,“ řekl k utkání Jaroslav Ludvík.

Branky a nahrávky: 1. Vlček (Brázda), 12. Beneš (Dítě, Homola), 37. Zdražil (Hudec, Fink), 40. Sobotka (Plachý, Beneš), 47. Hudec, 63. Homola (Dítě) – 4. Kříž, 9. Kříž (Suchý, Jan Hospodka), 20. Suchý, 31. Jan Hospodka (Vantuch), 37. Dvořák (Jaroslav Ludvík, Svoboda). Rozhodčí: Vrba – Říha, Kalina, (delegát Teplý). Vyloučení: 6:8 (Dvořák – CH – OT). Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 235. Třetiny: 2:3, 2:2, 1:0 – 1:0. Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Suchý, Kříž, Jakub Ludvík, Jaroš, Kopecký, Březina, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Jaroslav Ludvík, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Jakub Hospodka.